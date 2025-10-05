قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق برنامج كايرو برو-ميت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون

برنامج تكافل
برنامج تكافل
محمد الشعراوي

 يواصل برنامج "تكافل" دوره كأحد أهم برامج الدعم النقدي المشروط التي تستهدف الأسر الفقيرة والهشة في المجتمع المصري،  وذلك في إطار سعي الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين الفئات الأكثر احتياجا،

ويهدف البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال تقديم دعم مادي منتظم للأسر المستحقة، مع ربط هذا الدعم بالتزام المستفيدين بمتطلبات التعليم والصحة، لضمان تحقيق تنمية بشرية مستدامة تسهم في كسر دائرة الفقر.

ويشمل القانون عدة فئات من الأسر التي يمكنها الاستفادة من هذا الدعم، واضعا عدد من الشروط وهو ما نستعرضه في سياق التقرير التالي.

الدعم النقدي المشروط

ويمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:

1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.

2. الأسرة المعالة.

3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4. أسرة المجند.

5. الأسرة مهجورة العائل.

شروط استمرار الصرف

يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط؛ لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:

1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:

- متابعة نمو الأطفال.

- الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.

2. التزام الأبناء بالتعليم:

- الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

- الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.

- يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.

برنامج تكافل الدعم النقدي استمرار الدعم الحماية الاجتماعية

