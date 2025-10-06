مياه البحر الأحمر تعلن انطلاق حملة التوعية المائية لطلاب المدارس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بدء حملة التوعية المائية لطلاب المدارس للفصل الدراسي الأول ومن المقرر تنفيذ انشطة للتوعية بعدد ( 60 ) مدرسة على أن يتم تنفيذ انشطة التوعية بالمدارس بجميع مدن المحافظة.

وتشمل انشطة التوعية تنفيذ ندوات للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها وأنشطة للتوعية بالترفيه وورش عمل ومسابقات فنيه ومسرح للعرائس وكذلك إذاعة مدرسية عن المياه ومجلات الصحافة المدرسية " سر الحياه ".

بالاضافة الي توزيع مطبوعات ومطويات وهدايا رمزية تحمل رسائل للتوعية المائية.

ومن جهة أخري تستقبل محطة اليسر لتحلية المياه الزيارات المدرسية للتوعية بمجهودات الدولة المبذولة لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

وكذلك يتم تنظيم زيارات لطلاب المدارس للغابة الشجرية ومحطة المعالجه الثلاثية للتعريف بمراحل معالجه مياه الصرف الصحي والتخلص الأمن منها واستخدامها في ري الغابات الشجرية مما يحافظ علي البيئة.

ومن جهة أخري، يقوم فريق العلاقات العامه والتوعية بتنفيذ انشطة للتوعية بمراكز الشباب والأندية والمكتبات العامه بجانب القوافل المائية وحملات التوعية الميدانية.

وأكد المهندس أحمد شعبان رئيس شركة مياه البحر الأحمر أن تنفيذ انشطة التوعية لغرس ثقافة ترشيد الاستهلاك وإعداد جيل على وعى بالقضايا البيئية لتحويل ترشيد الاستهلاك إلى ثقافة وسلوك عام فى المجتمع.