في أكتوبر الوردي.. إليك أعراض سرطان الثدي

يحيي العالم في شهر اكتوبر الوردي فعاليات عديدة للتوعية بمرض سرطان الثدي وأعراضه المبكر لرفع نسبة الشفاء وخفض الوفيات.



ووفقا لموقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، يعاني أشخاص مختلفون من أعراض مختلفة لسرطان الثدي وبعض الأشخاص لا تظهر عليهم أية علامات أو أعراض على الإطلاق.





اعراض سرطان الثدي

بعض العلامات التحذيرية لمرض سرطان الثدي هي:

كتلة جديدة في الثدي أو تحت الإبط.

سماكة أو تورم جزء من الثدي.

تهيج أو غمازة في جلد الثدي.

احمرار أو تقشر الجلد في منطقة الحلمة أو الثدي.

سحب الحلمة إلى الداخل أو ألم في منطقة الحلمة.

إفرازات من الحلمة غير حليب الثدي، بما في ذلك الدم.

أي تغيير في حجم أو شكل الثدي.

ألم في أي منطقة من الثدي.

تذكّر أن هذه الأعراض قد تظهر مع حالات أخرى غير السرطان وإذا ظهرت عليك أي علامات أو أعراض، فتأكد من مراجعة طبيبك فورًا.