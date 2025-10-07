قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
شوبير يعلق على قرار الزمالك بشأن جون إدوارد
سلوفاكيا توقّع اتفاقا مع الولايات المتحدة لإنشاء وحدة طاقة نووية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية هولندا: مصر شريك استراتيجي والعلاقات الثنائية مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

  أكد وزير الخارجية الهولندي دافيد فان فييل أن مصر تعد شريكا استراتيجيا لهولندا، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وأعرب الوزير الهولندي ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي في القاهرة ـ عن شكره على حفاوة الاستقبال، مضيفا أنه منذ توليه الوزارة يتواصل بشكل دائم مع وزير الخارجية، ولذلك حرص أن تكون أول زيارة خارجية له إلى مصر.
وأوضح أن المباحثات تناولت سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والمشاركة والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية، وإيجاد سبل لتعزيز التعاون والنمو من خلال الأعمال التجارية، مشيرا إلى التعاون البناء بين مصر وهولندا في ملفات مثل الهجرة وإدارة الموارد المائية والزراعة والتي تعد أولوية وطنية لمصر، فضلا عن أنها من التحديات العالمية.
وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين، قائلا "نحن على دراية بالتحديات التي تواجهها مصر باعتبارها دولة مضيفة لاسيما مع التحديات الاقتصادية والصراعات الجارية، ونحن حريصون على دعم مصر للوصول إلى ما تطمح إليه"، وأشار إلى أن هولندا ستعمل مع مصر في مجالات التدريب المهني، والزراعة والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية لتوفير ما يحتاجه سوق العمل .
 

وزير الخارجية الهولندي مصر المصالح المشتركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

باركولا

خلاف جديد بين باريس سان جيرمان والاتحاد الفرنسي بسبب إصابة باركولا

منتخب مصر الثاني

مصر والمغرب يلتقيان وديًا الخميس استعدادًا لكأس العرب بدون جماهير

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتى فى تصفيات كأس العالم

بالصور

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام

استخدامات الخل الأبيض فى التنظيف

استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..

فيديو

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد