أحمد موسى يتساءل: هل سيتم الإفراج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات
أحمد موسى: الرئيس السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر حال التوصل لاتفاق بشأن غزة
الرئيس السيسي يُهنئ المنتخب الوطني لكرة القدم بالتأهل لكأس العالم 2026
الرئيس السيسي يهنئ المنتخب بالتأهل لمونديال 2026: الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز
الحلم تحقق بأقدام صلاح .. منتخب مصر إلى كأس العالم 2026
بحضور كبار علماء الأزهر.. توافد كبير على عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم
محمد صلاح يؤكد وصول مصر إلى كأس العالم ويحرز الهدف الثالث في جيبوتي
بعد 4 أشهر من احتجازه.. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد خالد حوبي
جوزيف عون: الاحتلال الإسرائيلي يعرقل مهمة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.. تفاصيل
الرئيس السيسي: مشروع ضخم جدا لصياغة وبناء مؤسسات الدولة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين دراجة بخارية مع سيارة ملاكى ببني سويف
أكتوبر شهر الانتصارات .. أحمد موسى: ننتظر جميعًا تأهل المنتخب لكأس العالم |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إيرادات ضعيفة لفيلم “The Smashing Machine” رغم نجاحه في مهرجان كان

دواين جونسون
دواين جونسون
نجلاء سليمان

فشل فيلم “The Smashing Machine” في تحقيق إيرادات قوية في شباك التذاكر الأمريكي، حيث جمع نحو 6 ملايين دولار فقط خلال أيامه الأولى ، بينما بلغت إيراداته العالمية حوالي 6.06 ملايين دولار، وهو رقم أقل بكثير من توقعات شركة الإنتاج.

الفيلم الذي توزّعه شركة A24 وتبلغ ميزانيته قرابة 50 مليون دولار، يُعد أحد أكثر أعمال النجم دواين جونسون طموحًا من الناحية الدرامية، إذ يجسّد فيه قصة مقاتل فنون قتالية مختلطة حقيقي يُدعى مارك كير، وتتناول الأحداث صراعه النفسي بين الشهرة، والإدمان، وضغوط المنافسة.

وبالرغم من الإشادات الكبيرة بأداء دواين جونسون التمثيلي، فإن الفيلم لم ينجح تجاريًا حتى الآن، وسط منافسة قوية من عدة أفلام ضخمة بدور العرض.


وأشار ذا روك  في تصريحات لاحقة إلى أن “النتائج في شباك التذاكر لا يمكن التحكم فيها، لكن المهم أن تصل القصة إلى قلوب الناس”.

وعلى الرغم من ضعف إيراداته في شباك التذاكر، إلا أن فيلم “The Smashing Machine” حقق نجاحًا نقديًا كبيرًا عند عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي 2025، حيث نال تصفيقًا حارًا استمر لأكثر من 7 دقائق بعد العرض.

وأشاد النقاد بأداء دواين جونسون غير المعتاد، واعتبره الكثيرون أقوى أدواره الدرامية على الإطلاق، مؤكدين أنه قدّم شخصية مليئة بالعمق والإنسانية بعيدًا عن أدوار الحركة المعتادة.


كما أثنوا على إخراج بينيت ميلر، الذي أعاد تقديم قصة المقاتل مارك كير بأسلوب إنساني واقعي، ركّز على الصراع الداخلي أكثر من العنف الجسدي، مما جعل الفيلم أحد أبرز مفاجآت مهرجان كان هذا العام.

The smaching machine دواين جونسون البوكس أوفيس

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محمد سلماوي

الكاتب محمد سلماوي يتعرض لوعكة صحية ويغيب عن حفل توزيع جوائز مسابقة أفضل مقال للأفلام القصيرة

صلاح عبدالله والراحل احمد عمر هاشم

ياريتني أشبهك في إيمانك وعلمك.. صلاح عبدالله ينعى أحمد عمر هاشم

طريقة عمل البطاطا بالباشميل

عشبة غير متوقعة تعالج تسوس الأسنان والسرطان

بملابس لافتة.. 5 إطلالات لـ يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

خلال سبتمبر.. تعرف على علامات السيارات الأعلى ترخيصا في مصر

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

