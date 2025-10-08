هند عاكف تعود للمسرح بـ عجب العجاب غداً علي الهوسبير ... صور

تستعد الفنانة هند عاكف لعرض مسرحيتها عجب العجاب غداً علي مسرح الهوسبير ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية ، و العودة بعد الغياب بعد غياب

تضم مسرحية عجب العجاب الأبطال كل من هند عاكف ، محمد يوركي ، محمود عامر ، شريف بديع ، عبد العزيز حسن ، ريهام محي الدين ، الطفلة حلا ، الطفلة خديجة ، اخراج مصطفى عبد السلام و تأليف علوي الحسيني و إشعار أحمد حسين ، ديكور أحمد السيد ، مصمم الاستعراضات ثائر الصرفي ، مصطفى و و الحان محمد شفيق و أزياء أمينة عمر



يذكر أن وقالت عاكف: سعيدة بعودتي للمسرح علي يد المخرج المبدع مصطفي عبد السلام ابن شيخ المخرجين الاستاذ حسن عبد السلام الذي اكتشفني وقدمني للمسرح اول مرة في مسرحية العالمة باشا مع النجمة الكبيرة سهير البابلي واليوم اعود للمسرح بعد غياب بشكل جديد علي يد ابنه المخرج مصطفي عبد السلام

بمسرحية عجب العجاب، كوميديا استعراضية بطولة مجموعة من الشباب الواعد.

وقالت هند عاكف: انبهرت بفكر ورؤية المخرج مصطفي عبد السلام وتحريك وتوظيف الشخصيات علي خشبة المسرح، فكر جديد في المسرح.

مسرحية عجب العجاب اخراج مصطفي عبد السلام كتبها للمسرح علوي الحسيني، تصميم الاستعراضيات ثائر الصرفي،

اشعار احمد حسين، الحان وتوزيع محمد شفيق، ديكور احمد السيد.

وتعرض المسرحية ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية الدورة الثامنة غدا. رئيس المهرجان د اشرف ذكي، مدير المهرجان المخرج سامح بسيوني. ويبدأ العرض على مسرح الهوسبير.