مصرع سائق بالداخلة غرقا وإصابة 3 آخرين بحادثين في الوادي الجديد

لقي سائق مصرعه، غرقًا في بركة الصرف الصحي بقرية العين في منطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

فيما أصيب 3 أشخاص بينهم طفل، في حادث مروري، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام لموظف حكومي.



تبين مصرع إبراهيم عباس حسن محمد، 57 عامًا، مقيم بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة، ويعمل سائق حكومي تابع للوحدة المحلية لمركز الداخلة، وذلك بعد إصابته بـ" أسفِكْسيا" الغرق إثر غرقه ببركة الصرف الصحي بقرية العين في منطقة شرق العوينات.



جرى نقل جثته للوحدة الصحية لقرية العين وتولى بعد ذلك مرفق الإسعاف نقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام ووضعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث.

كما تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين تصادم دراجتين ناريتين بتروسيكل بطريق " موط – قرية الراشدة " أسفر عن إصابة كل من محمد سعد محمد، 23عامًا، أحمد يوسف محمد سيد، 34 عامًا ومقيم بقرية الراشدة بالداخلة، محمود محمد عطيه حسن، 15 عامًا ومقيم بمدينة موط عاصمة مركز الداخلة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما دفعت وحدة مرور المركز أوناش ومعدات بالتعاون مع رئاسة المركز لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة والسيولة المرورية لطبيعتها.