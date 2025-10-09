قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
حوادث

مصرع سائق بالداخلة غرقا وإصابة 3 آخرين بحادثين في الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

لقي سائق مصرعه، غرقًا في بركة الصرف الصحي بقرية العين في منطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

فيما أصيب 3 أشخاص بينهم طفل، في حادث مروري، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام لموظف حكومي. 


تبين مصرع إبراهيم عباس حسن محمد، 57 عامًا، مقيم بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة، ويعمل سائق حكومي تابع للوحدة المحلية لمركز الداخلة، وذلك بعد إصابته بـ" أسفِكْسيا" الغرق إثر غرقه ببركة الصرف الصحي بقرية العين في منطقة شرق العوينات. 


جرى نقل جثته للوحدة الصحية لقرية العين وتولى بعد ذلك مرفق الإسعاف نقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام ووضعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث.
كما تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام. 
تبين تصادم دراجتين ناريتين بتروسيكل بطريق " موط – قرية الراشدة " أسفر عن إصابة كل من محمد سعد محمد، 23عامًا، أحمد يوسف محمد سيد، 34 عامًا ومقيم بقرية الراشدة بالداخلة، محمود محمد عطيه حسن، 15 عامًا ومقيم بمدينة موط عاصمة مركز الداخلة. 
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما دفعت وحدة مرور المركز أوناش ومعدات بالتعاون مع رئاسة المركز لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة والسيولة المرورية لطبيعتها.

محمود العسيلي وزوجته
البطاطس
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
