أخبار الوادي الجديد| إقبال ضعيف علي انتخابات نقابة الأطباء .. برنامج يفتح نوافذ الإبداع أمام شباب

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

إقبال ضعيف علي انتخابات نقابة الأطباء بالوادي الجديد وسط أجواء من الهدوء والتنظيم

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، فعاليات انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي انطلقت منذ الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وسط إقبال متوسط من أعضاء الجمعية العمومية على مستوى المحافظة، في أجواء تتسم بالهدوء والنظام والاحترام المتبادل بين جميع المشاركين.

وأكد الدكتور أحمد محمد صالح، نقيب الأطباء بمحافظة الوادي الجديد، أن العملية الانتخابية تسير بخطى ثابتة دون أي معوقات، مشيدًا بروح التعاون بين الأطباء المشاركين واللجان المنظمة، حيث تسود أجواء من المحبة والتفاهم والشفافية داخل مقر النقابة.

وأوضح النقيب أن الانتخابات الحالية تخص التجديد النصفي للنقابة العامة، وتشمل اختيار ثلاثة أعضاء فوق السن وثلاثة تحت السن، فيما أُجري التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالوادي الجديد في وقت سابق بالتزكية، مؤكدًا أن عملية التصويت مستمرة حتى الساعة الخامسة مساءً.

ومن جانبها، صرّحت الدكتورة تهاني يونس، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء بالوادي الجديد، بأن المشاركة جاءت بمعدل متوسط منذ فتح باب التصويت، مشيرة إلى أن النقابة حرصت على توفير سبل الراحة للأطباء الناخبين، وتسهيل إجراءات التصويت لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأضافت أن اللجنة المشرفة تتابع العملية الانتخابية على مدار اليوم لضمان نزاهتها وشفافيتها، مشيدة بالتعاون الكامل من الجهات الأمنية والتنفيذية لتوفير أجواء مستقرة وملائمة داخل مقر النقابة.

وتُجسد هذه الانتخابات حرص الأطباء بالمحافظة على المشاركة في اختيار ممثليهم بالنقابة العامة، بما يعزز الدور المهني والخدمي للنقابة في دعم حقوق الأطباء، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في الارتقاء بالمنظومة الطبية وتحسين بيئة العمل للأطباء والعاملين بالقطاع الصحي.

وتعد نقابة الأطباء من أقدم الكيانات المهنية في مصر، وتجرى انتخابات التجديد النصفي كل عامين لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، بهدف ضخ دماء جديدة وتمثيل مختلف الفئات العمرية من الأطباء، بما يسهم في تطوير المهنة وتعزيز دور النقابة في دعم المنظومة الصحية.

"مصر جميلة" برنامج يفتح نوافذ الإبداع أمام شباب الوادي الجديد



شهدت سينما هيبس بواحة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، حفل ختام المرحلة الأولى من البرنامج الثقافي "مواهبنا مستقبلنا"، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف اكتشاف ودعم الطاقات الإبداعية لدى الأطفال والنشء، بمحافظة الوادي الجديد، تحت رعاية اللواء دكتور محمد

وواصلت محافظة الوادي الجديد، فعاليات برنامج "مصر جميلة"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والأدبية ضمن برامج الوزارة بالمحافظات، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة الوادي الجد

وقالت ابتسام عبدالمريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد: إن اليوم الثالث من الفعاليات بمسرح سينما هيبس، شهد حضور الشاعر الدكتور مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب والمشرف العام على البرنامج، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة

وأوضحت ابتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد، أن برنامج اليوم الأخير بواحة الخارجة، تضمن مجموعة من الورش الفنية والحرفية المتنوعة التي استهدفت صقل مهارات المشاركين من أبناء المحافظة؛ حيث بدأت الفعاليات بورشة لتعليم فن الأركت قدمتها المدربة فاطمة الزهراء محمد، تلتها ورشة فن الرزين وشنط الكنفاه تدريب جيهان مبروك، ثم ورشة تصميم الحلي والإكسسوارات بإشراف سعاد المهدي.

كما شملت الأنشطة ورشة للكتابة الأدبية تدريب ناصر محسب، وورشة للأداء الحركي تدريب عيد مسلم، واختتم اليوم بورشة لتعليم أساسيات الموسيقى قدمها الملحن محمد سعد.

أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم



شهدت الأسواق الرئيسية بمحافظة الوادي الجديد، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة، وسط وفرة كبيرة في المعروض وتنوع المنتجات المحلية القادمة من مزارع الواحات والصوب الزراعية المنتشرة بالمراكز المختلفة.

وأكدت جولة ميدانية لعدد من الأسواق بمدينة الخارجة والداخلة أن الأسعار ثابتة مقارنة بالفترة الماضية، مع إقبال متزايد من المواطنين على الشراء، في ظل استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في متابعة الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.



أسعار الفاكهة اليوم بالوادي الجديد

الرمان: من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

الكمثرى: من 40 إلى 50 جنيهًا.

الكانتالوب: بين 30 و40 جنيهًا.

التفاح المستورد: من 50 إلى 60 جنيهًا.

التين: 35 إلى 40 جنيهًا.

المانجو: 40 إلى 50 جنيهًا حسب الحجم والنوع.



أسعار الخضراوات اليوم في الوادي الجديد

الطماطم: 22 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: 18 جنيهًا.

البطاطس: 25 جنيهًا.

البصل: 20 جنيهًا.

الجزر: 20 جنيهًا.

الفاصوليا: 25 إلى 30 جنيهًا.

الفلفل الألوان: 40 جنيهًا.

الباذنجان البلدي: 20 إلى 25 جنيهًا.



ويأتي هذا الاستقرار انعكاسًا لنجاح مشروعات الري الحديث والتوسع في الصوب الزراعية، التي ساهمت في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير المحاصيل على مدار العام. كما أسهمت المبادرات القومية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، في دعم المزارعين وتحسين البنية التحتية الزراعية.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الزراعية الرائدة في مصر، لما تمتاز به من مناخ معتدل وموارد طبيعية خصبة، ما جعلها نموذجًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار المعيشي داخل الواحات، وتعزيز مكانتها كأحد أهم أقاليم الأمن الغذائي في البلاد.