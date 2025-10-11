قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استعداداً لموسم السيول.. جولة ميدانية لوكيل التضامن الاجتماعى بأسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

قام محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسوان بجولة تفقدية شملت إدارات الرمادي وإدفو ، بالإضافة إلى مركز الإغاثة بالرديسية ، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى جاهزية تلك الإدارات والمراكز فى تقديم الخدمات الإجتماعية والإنسانية للمواطنين .

ويأتى ذلك إستعداداً لموسم السيول ورفع درجة الجاهزية وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وأشار محمد يوسف بأن هذه الجولة تأتى تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان بضرورة رفع كفاءة مراكز الإغاثة وتحقيق الجاهزية الكاملة للتعامل مع أى طوارئ أو حالات إنسانية عاجلة بما يضمن تقديم الدعم والمساندة السريعة للمواطنين في مختلف الظروف ، كما أن ذلك يتماشى مع توجيهات الدولة فى تعزيز مظلة الحماية الإجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً  .

الإستعداد لموسم السيول

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأنه تم خلال الجولة مراجعة الأصول والمنشآت التابعة للمديرية من مبانى ومقرات ومتابعة حالة المقرات المستأجرة بهدف تحقيق أقصى إستفادة ممكنة منها ، والعمل على ترشيد النفقات وإستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل .

كما تم متابعة جهود الإدارات فى تنفيذ برامج التأهيل الإجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة ، وتقديم الدعم اللازم لهم لدمجهم فى المجتمع وتمكينهم إقتصادياً وإجتماعياً ، لافتاً بأنه تم الإستجابة إلى بعض المطالب العاجلة لعدد من العاملين بتلك الإدارات لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء بالشكل المطلوب .

هذا فيما أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالجهود الرائدة التى تقوم بها مؤسسة مصر الخير لتلبية إحتياجات الأسر ورسم الفرحة على وجوه الطلاب بكليات جامعة أسوان وكلية البنات الأزهرية من خلال دفع وسداد المصروفات الدراسية والإقامة بالمدن الجامعية لـ 355 طالب وطالبة وذلك من خلال توفير دعم مالى وصل إلى 479 ألف جنيه من المؤسسة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

