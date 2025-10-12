قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفارة قطر بالقاهرة تصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ
معيط: مصر في الطريق الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي
سعر الذهب اليوم 12-10-2025
السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث
أرض ميت عقبة كانت مُهدّدة بالسحب.. أمين صندوق الزمالك: تجاوزنا مديونيات 17 مليون جنيه للأوقاف
هيمنة مصرية .. تعرّف على الفائزين العرب بجائزة نوبل منذ إطلاقها
ربنا عوّضني .. مي فاروق تحتفل بألبومها الجديد وتصفه بـ «التاريخي» | شاهد
«الحديدي»: «ياس توروب» مدرب قوي الشخصية وسيُعيد الانضباط في الأهلي.. و«ريبيرو» لم يقدّم أي شيء
انطلاق 400 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة خلال ساعات
حماس تُؤكد صعوبة مفاوضات المرحلة الثانية واستعدادها لمواجهة العدوان
أسامة نبيه: منتخب الشباب ميقدرش يكسب اليابان ونيوزيلندا.. لهذه الأسباب
المدرب الصربي حسم الأمر.. زوران مانولوفيتش يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لتولي مهمة تدريب الفريق
توك شو

معيط: مصر في الطريق الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي

محمد معيط
محمد معيط
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور محمد معيط، رئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن هناك أخبارًا إيجابية بشأن مراجعة الصندوق لبرنامج الحكومة المصرية، موضحًا أن البرنامج محدد الأهداف ويركز على استعادة استقرار الاقتصاد وتحسين المؤشرات الكلية.

وأوضح معيط، في لقاء عبر زووم مع الإعلامي احمد سالم، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، أن أهداف البرنامج تشمل تعزيز الاحتياطي النقدي، وخفض أسعار الفائدة والدين العام، واستقرار الأسعار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، إذ تشهد المرحلة الحالية تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية تمهيدًا لانتقال التأثير الإيجابي إلى المواطن بشكل مباشر.

وتابع: أن هناك نقاشات مستمرة بين الجهات المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي تتعلق بملف الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أن هذه المباحثات سيتم استكمالها خلال أسبوع الاجتماعات السنوية للصندوق، وأكد أن مصر لديها تصور واضح وخطة زمنية متكاملة لبرنامجها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مديرة الصندوق كانت قد أكدت مؤخرًا أن تحقيق أهداف البرنامج يسير في المسار الصحيح طالما أن الإصلاحات مستمرة وفق الخطة الموضوعة.

الدكتور محمد معيط رئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي الحكومة المصرية

