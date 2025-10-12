معيط: مصر في الطريق الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط، رئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن هناك أخبارًا إيجابية بشأن مراجعة الصندوق لبرنامج الحكومة المصرية، موضحًا أن البرنامج محدد الأهداف ويركز على استعادة استقرار الاقتصاد وتحسين المؤشرات الكلية.

وأوضح معيط، في لقاء عبر زووم مع الإعلامي احمد سالم، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، أن أهداف البرنامج تشمل تعزيز الاحتياطي النقدي، وخفض أسعار الفائدة والدين العام، واستقرار الأسعار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، إذ تشهد المرحلة الحالية تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية تمهيدًا لانتقال التأثير الإيجابي إلى المواطن بشكل مباشر.

وتابع: أن هناك نقاشات مستمرة بين الجهات المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي تتعلق بملف الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أن هذه المباحثات سيتم استكمالها خلال أسبوع الاجتماعات السنوية للصندوق، وأكد أن مصر لديها تصور واضح وخطة زمنية متكاملة لبرنامجها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مديرة الصندوق كانت قد أكدت مؤخرًا أن تحقيق أهداف البرنامج يسير في المسار الصحيح طالما أن الإصلاحات مستمرة وفق الخطة الموضوعة.