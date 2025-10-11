قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه.. وكفى ظلمًا للمجلس الحالي
القانون يمنح المرأة المصرية حق استرداد جنسيتها في حالات محددة | تعرّف عليها
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
توك شو

خبير اقتصادي يوضح: لماذا لا تنخفض الأسعار بعد نزول الدولار؟

عمرو أديب
عمرو أديب
محمد شحتة

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن هناك ظاهرة تسمى "جمود الأسعار تجاه الانخفاض" وهي ارتفاع الأسعار بسرعة جدا عند زيادة التكلفة والطلب ولا تنخفض بنفس السهولة عند تغيير سعر الصرف.

وأضاف محمد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن السوق يمرر سريعا الزيادات، ويتجاهل تبرير التخفضيات، بسبب رغبة التجار والصناع للحفاظ على هامش الربح، وعدم ثقة في استقرار الانخفاض.

وأشار إلى أن السيارات شهدت انخفاض في الأسعار الفترة الماضية، بجانب الفراخ والبيض، منوها أن البنزين والكهرباء معرضة للزيادة وليس الانخفاض الفترة المقبلة، بفعل انخفاض الإنتاج.

وأوضح أنه بالرغم من انخفاض بعض الأسعار بفعل انخفاض حوالي 2 جنيه في سعر الدولار، إلا أنه ما زال عدم الاستقرار هو السائد ولابد من وجود استقرار السعر لفترة معينة ويبدأ العرض والطلب ويحتاج التاجر تسييل العملة ستبدأ تلقائيا انخفاض الأسعار.

الأسعار الدولار انخفاض الأسعار عمرو أديب خبير اقتصادي

