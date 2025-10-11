خبير اقتصادي يوضح: لماذا لا تنخفض الأسعار بعد نزول الدولار؟

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن هناك ظاهرة تسمى "جمود الأسعار تجاه الانخفاض" وهي ارتفاع الأسعار بسرعة جدا عند زيادة التكلفة والطلب ولا تنخفض بنفس السهولة عند تغيير سعر الصرف.

وأضاف محمد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن السوق يمرر سريعا الزيادات، ويتجاهل تبرير التخفضيات، بسبب رغبة التجار والصناع للحفاظ على هامش الربح، وعدم ثقة في استقرار الانخفاض.

وأشار إلى أن السيارات شهدت انخفاض في الأسعار الفترة الماضية، بجانب الفراخ والبيض، منوها أن البنزين والكهرباء معرضة للزيادة وليس الانخفاض الفترة المقبلة، بفعل انخفاض الإنتاج.

وأوضح أنه بالرغم من انخفاض بعض الأسعار بفعل انخفاض حوالي 2 جنيه في سعر الدولار، إلا أنه ما زال عدم الاستقرار هو السائد ولابد من وجود استقرار السعر لفترة معينة ويبدأ العرض والطلب ويحتاج التاجر تسييل العملة ستبدأ تلقائيا انخفاض الأسعار.