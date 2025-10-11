جدل غير مبرر .. رد مهرجان نقابة المهن التمثيلية على فيديو حفل الافتتاح

أكد المخرج سامح بسيوني، نائب رئيس مهرجان نقابة المهن التمثيلية، أن الفيديو كليب الذي أُثير حوله الجدل في حفل افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان، والذي استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لتجسيد عدد من رموز المسرح المصري، كان إهداءً من الفنان تامر حسني إلى النقابة والمهرجان، موضحًا أن الهدف من العمل كان الاحتفاء بتاريخ المسرح المصري وتكريم رموزه.

وقال المخرج سامح بسيوني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن المهرجان منذ انطلاقه يكرم رموز الفن والمسرح في كل دورة، سواء في مجالات التمثيل أو التأليف أو الإخراج، مشيرًا إلى أن المهرجان وُجد بالأساس لدعم الشباب وإحياء الحركة المسرحية المصرية إلى جانب تكريم من أثروا فيها.

وأضاف المخرج سامح بسيوني، أن الضجة التي أثيرت بشأن غياب بعض الفنانين من الكليب، مثل محمد عوض، وخيرية أحمد، وحسن يوسف، غير مبررة؛ لأن العمل لم يكن قادرًا على استيعاب كل الرموز في نسخة واحدة، مؤكدًا أنه تمت إضافة الفنان محمد عوض لاحقًا بعد الانتهاء من النسخة الأولى من الفيديو، موضحًا أن تامر حسني هو من وضع التصور واختار الشخصيات المشاركة في الكليب.

وتابع :"تامر حسني قدمه كهدية تقديرًا للفن والمسرح المصري، النقابة تشكره على هذا الجهد التطوعي، وأن المسؤولية مشتركة بين النقابة والفنانين المشاركين في التنفيذ".