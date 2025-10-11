محافظ الغربية : الدولة المصرية أولت الفتاة والمرأة المصرية اهتمامًا غير مسبوق في ظل قيادة الرئيس السيسي

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن احتفال العالم باليوم العالمي للفتاة يُجسد تقدير المجتمع الدولي لدور الفتيات في صناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أولت الفتاة والمرأة المصرية اهتمامًا غير مسبوق في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جعل من تمكين المرأة والفتيات أحد المحاور الرئيسية في رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ الغربية ، في تصريح صحفي اليوم ، أن المحافظة تعمل على ترجمة هذا التوجه الوطني إلى خطوات واقعية على أرض الواقع، من خلال دعم الفتيات في مجالات التعليم والصحة والمشاركة المجتمعية، وتوفير بيئة آمنة تساعدهن على تحقيق طموحاتهن، مؤكدًا أن الفتاة المصرية أثبتت قدرتها على التحدي والنجاح، وأصبحت شريكًا فاعلًا في التنمية في كل المجالات.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الفتيات في القرى والمراكز من خلال مبادرات التدريب والتأهيل المهني، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات، لفتح آفاق جديدة أمام الفتيات الراغبات في العمل والإنتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وأضاف أن المحافظة تعمل كذلك على مواجهة الظواهر السلبية التي تعيق تمكين الفتيات، مثل التسرب من التعليم وزواج القاصرات، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، من خلال حملات توعية ولقاءات ميدانية تهدف الى نشر ثقافة دعم الفتاة وتشجيعها على استكمال تعليمها والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن دعم الفتيات ليس مجرد شعار، بل هو مسار عمل مستمر تسعى المحافظة لترجمته إلى واقع ملموس، مؤكدًا أن الفتاة في الغربية تحظى بكل الدعم والرعاية الممكنة لتكون قادرة على تحقيق ذاتها والمشاركة في بناء وطنها، فهي طاقة أمل متجددة ومصدر فخر لكل بيت مصري.

واختتم محافظ الغربية : “نؤمن بأن الفتاة هي نواة المجتمع، وبدون تمكينها وتعليمها لا يمكن أن يكتمل أي مشروع تنموي، ومحافظة الغربية كانت وستظل نموذجًا في دعم بناتها وتمهيد الطريق أمامهن نحو مستقبل أفضل يسوده الأمل والعمل والمساواة”.

