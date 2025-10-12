قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

منافسة قوية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف ببورتو مارينا

بطولة العالم للسباحة بمارينا
بطولة العالم للسباحة بمارينا
ايمن مجمود

تشهد بطولة العالم للسباحة بالزعانف CMAS والتى يقام علي ضفاف بحيرات مركز مارينا العلمين السياحى برعاية بورتو مارينا خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجارى، منافسة قوية  بين (  12) دولة من مختلف قارات العالم.

واكد الدكتور  محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية،أن البطولة تشهد منافسة ببن 12 من مختلف قارات العالم، وهي:مصر _ الصين – تايباي – إيطاليا – تونس – الأردن – التشيك – فرنسا – اليونان – تركيا – كولومبيا – تشيلي. 

واعرب  عن سعادته بإحتضان الدولة المصرية فاعليات البطولة، وإختيار مارينا لإقامة هذه الفاعلية العالمية، مؤكدًا أن إستضافة مثل هذه الفعاليات يعكس المكانة المتميزة لمركز مارينا العلمين السياحي كأحد أهم المقاصد السياحية والرياضية في مصر.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قام ، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، وبرفقته نواب ومعاونو رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية والشركات المنفذة، بجولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المشروعات بالمدينة، منها، منطقة الأبراج الشاطئية، والمدينة التراثية، وسكن لكل المصريين، وكوبري C19، والمشروعات الجاريه بالطرق والكباري بالمدينه وذلك لمتابعة أعمال النظافة العامة والتجميل واللاندسكيب، والتأكد من رفع كفاءة الميادين وتحسين المظهر العام.

وخلال جولته، تفقد رئيس الجهاز المشروعات الجارية من طرق وكباري وأعمال البنية الأساسية المرتبطة بها، موجّهًا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، وبما يضمن انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمدينة لتتكامل مع المشروعات التنموية الجارية.

كما تابع الدكتور محمد خلف الله أعمال إزالة التراكمات والمخلفات والرتش، وإعادة تأهيل الأرصفة، وتنفيذ أعمال الزراعة والتشجير وتنسيق المواقع بما يليق بالطابع الجمالي والحضاري لمدينة العلمين الجديدة.

وشدّد رئيس الجهاز خلال جولته على ضرورة الإسراع في تصميم الميادين الرئيسية للمدينة والتنفيذ الفوري لها، بما يحقق التكامل الجمالي والبصري مع المشروعات المحيطة، ويعكس هوية المدينة كإحدى المدن الساحلية المتفردة.

كما أكّد رئيس الجهاز على أهمية الانتهاء من جميع الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في التنفيذ، مؤكدًا أهمية استمرار رفع كفاءة المظهر العام بشكل يومي للحفاظ على الشكل الحضاري لمدينة العلمين الجديدة التي تُعد إحدى أيقونات المدن الساحلية الحديثة في مصر.

ووجّه رئيس الجهاز بضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة والشركات المنفذة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق التكامل بين عناصر المشروعات، لاسيما بالمناطق التي تمثل واجهة المدينة.

وأشار الدكتور محمد خلف الله إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، والسيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو الارتقاء بالمظهر الحضاري والخدمات المقدمة بمدينة العلمين الجديدة.

 

