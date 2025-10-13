قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
مجدي عبد الغني: السيسي قائد محنك ومصر لم تتخلى عن القضية الفلسطينية
برلماني: قمة السلام بشرم الشيخ بارقة أمل ونقطة تحول تاريخية
اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟
تبدأ من 63 ألف ريال.. أسعار أرخص سيارة تقدمها تويوتا في السعودية
قمة شرم الشيخ.. الزناتي: رسالة للعالم عن دور مصر في إرساء السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يويفا: مباراة افتتاحية وحفل عالمي في ثوب جديد لدوري الأبطال 2027

يويفا الاتحاد الأوروبي
يويفا الاتحاد الأوروبي
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن خطة جديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لإجراء تعديل ضخم على نظام بطولة دوري أبطال أوروبا بدايةً من موسم 2027/2028، في إطار خطة تهدف لزيادة العائدات التجارية والجماهيرية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن البطولة ستبدأ بمباراة افتتاحية واحدة فقط تجمع حامل اللقب على أرضه أمام خصم يتم تحديده لاحقًا، تقام يوم الثلاثاء، على أن يتخللها حفل افتتاح ضخم يشارك فيه عدد من نجوم الموسيقى العالميين، قبل انطلاق بقية مباريات الجولة في اليومين التاليين (الأربعاء والخميس).

ويأتي هذا التغيير ضمن استراتيجية تسويقية جديدة أعدّتها وكالة “ريليفنت” الأمريكية، وتهدف لرفع الإيرادات السنوية من 3.84 إلى نحو 4.3 مليار جنيه إسترليني عبر بث إعلامي أوسع وتجارب جماهيرية محسّنة.

وكان اليويفا قد غيّر بالفعل نظام البطولة في الموسم الماضي بإلغاء مرحلة المجموعات التقليدية واعتماد نظام “الدوري الموسّع”، إلا أن الخطط الجديدة تشير إلى أن المنافسة الأوروبية الأشهر ستواصل التطور شكلاً ومضمونًا خلال السنوات المقبلة.

يويفا دوري أبطال أوروبا دوري الأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

ابنه هيفاء وهبي

ابنة هيفاء وهبي تنفي شائعة زواجها.. تفاصيل

نتنياهو

بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي وثقافي عالمي

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي وثقافي عالمي

النائبة هند حازم

النائبة هند حازم: قمة شرم الشيخ انتصار جديد للدبلوماسية المصرية وإرادة السلام

بالصور

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أكتوبر.. النصر والسلام المتجدد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

المزيد