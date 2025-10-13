يويفا: مباراة افتتاحية وحفل عالمي في ثوب جديد لدوري الأبطال 2027

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن خطة جديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لإجراء تعديل ضخم على نظام بطولة دوري أبطال أوروبا بدايةً من موسم 2027/2028، في إطار خطة تهدف لزيادة العائدات التجارية والجماهيرية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن البطولة ستبدأ بمباراة افتتاحية واحدة فقط تجمع حامل اللقب على أرضه أمام خصم يتم تحديده لاحقًا، تقام يوم الثلاثاء، على أن يتخللها حفل افتتاح ضخم يشارك فيه عدد من نجوم الموسيقى العالميين، قبل انطلاق بقية مباريات الجولة في اليومين التاليين (الأربعاء والخميس).

ويأتي هذا التغيير ضمن استراتيجية تسويقية جديدة أعدّتها وكالة “ريليفنت” الأمريكية، وتهدف لرفع الإيرادات السنوية من 3.84 إلى نحو 4.3 مليار جنيه إسترليني عبر بث إعلامي أوسع وتجارب جماهيرية محسّنة.

وكان اليويفا قد غيّر بالفعل نظام البطولة في الموسم الماضي بإلغاء مرحلة المجموعات التقليدية واعتماد نظام “الدوري الموسّع”، إلا أن الخطط الجديدة تشير إلى أن المنافسة الأوروبية الأشهر ستواصل التطور شكلاً ومضمونًا خلال السنوات المقبلة.