المنتخب الوطني تحت 17 عاما يتعادل مع تونس وديا

تعادل المنتخب الوطني تحت 17 عاما مع منتخب تونس بدون أهداف، بالمباراة الودية التي جمعتهما، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم بقطر.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز بالودية الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وألقى الدكتور عمرو طه، رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، محاضرة تثقيفية حول الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) في حالات التوقف المفاجئ لعضلة القلب لدى الرياضيين، وذلك في إطار حرص الجهاز الطبي على توعية اللاعبين بكيفية التعامل مع المواقف الطارئة داخل الملعب.



وتضمّنت المحاضرة جزءًا عمليًا، قام خلاله الدكتور عمرو طه بتدريب اللاعبين على خطوات الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية التصرف السليم في حالات الطوارئ.