قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب
منح بعض العاملين بوزارة الري صفة مأموري الضبط القضائي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025
السفير معتز أحمدين: إسرائيل أول من ابتكر فكرة الميليشيات لزعزعة استقرار الدول
ترامب: أردوغان يمكن أن يلعب دورا محوريا في إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا
مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا في الحكمة والاتزان في إدارة الأزمات
غدًا.. غلق باب الترشح لانتخابات النواب وإعلان أسماء المرشحين على الفردي والقائمة
بعد غزة.. ترامب يشهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
مع قرب كأس العالم 2026.. تعرف على أفضل 10 مدربين يقودون منتخباتهم
مفتي الجمهورية لطلاب الجامعات: الأمة تواجه حربا فكرية تستهدف القضاء على الهوية الدينية والوطنية
500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة
السلطة الفلسطينية تعلن نشر أكثر من 100 عنصر لبدء عمل معبر رفح البري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام الدورة الرياضية التنشيطية لكليات جامعة قناة السويس في كرة اليد والطائرة

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

 اختتمت فعاليات الدورة الرياضية التنشيطية لكليات جامعة قناة في لعبتي كرة اليد والكرة الطائرة (طلبة)، والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب من خلال إدارة النشاط الرياضي، وأقيمت المنافسات على ملاعب الإدارة العامة لرعاية الشباب وسط أجواء حماسية اتسمت بالروح الرياضية العالية بين المشاركين.

وذلك، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أسفرت النتائج النهائية لمنافسات كرة اليد (طلبة) عن فوز كلية الطب البيطري بالمركز الأول، وجاءت كلية الهندسة في المركز الثاني، فيما حصلت كلية الزراعة على المركز الثالث.

أما في منافسات الكرة الطائرة (طلبة)، فقد حصدت كلية الهندسة المركز الأول، تلتها كلية الزراعة في المركز الثاني، بينما جاء المعهد الفني للتمريض في المركز الثالث، لتؤكد جميع الفرق المشاركة مستوى متميزًا من الأداء الفني والتعاون الجماعي.

وجدير بالذكر أن مباريات خماسي كرة القدم وكرة السلة (طالبات) ضمن فعاليات الدورة التنشيطية ستنطلق يوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، بينما تبدأ منافسات كرة اليد والكرة الطائرة (طالبات) يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا على ملاعب الإدارة العامة لرعاية الشباب، استمرارًا لأنشطة الجامعة الهادفة إلى دعم الحركة الرياضية وتشجيع المشاركة الطلابية الفاعلة.

جاء تنظيم مباريات الدورة الرياضية التنشيطية لكليات جامعة قناة السويس تحت إشراف تنفيذي من الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمتابعة وتنفيذ من إدارة النشاط الرياضي بقيادة الأستاذ محمد إمام، الذين عملوا على إخراج المنافسات بصورة متميزة تعكس اهتمام الجامعة بتعزيز النشاط الرياضي كجزء أساسي من تنمية شخصية الطالب الجامعي.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

عمرو محمود ياسين وزوجته

عمرو محمود ياسين يعلن خضوع زوجته لعمليه دقيقة ويطلب الدعاء لها

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

ترشيحاتنا

هاتف ريدمي

هاتف Redmi Turbo 5 الجديد ببطارية 7000 مللي أمبير وشحن سريع 100 وات

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل سماعات الألعاب في 2025 .. وأحدث هاتف ذكي

جهاز لوحي

بمواصفات جذابة وسعر تنافسي.. فيفو تطلق أول جهاز لوحي جديد.. إليك أهم مواصفاته

بالصور

10 أسباب رئيسية وراء الجلطات والنوبات القلبية.. احذر العلامات الصامتة قبل فوات الأوان

أسباب الجلطات والنوبات القلبية
أسباب الجلطات والنوبات القلبية
أسباب الجلطات والنوبات القلبية

سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية

تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

تسلا
تسلا
تسلا

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد