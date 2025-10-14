ختام الدورة الرياضية التنشيطية لكليات جامعة قناة السويس في كرة اليد والطائرة

اختتمت فعاليات الدورة الرياضية التنشيطية لكليات جامعة قناة في لعبتي كرة اليد والكرة الطائرة (طلبة)، والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب من خلال إدارة النشاط الرياضي، وأقيمت المنافسات على ملاعب الإدارة العامة لرعاية الشباب وسط أجواء حماسية اتسمت بالروح الرياضية العالية بين المشاركين.

وذلك، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أسفرت النتائج النهائية لمنافسات كرة اليد (طلبة) عن فوز كلية الطب البيطري بالمركز الأول، وجاءت كلية الهندسة في المركز الثاني، فيما حصلت كلية الزراعة على المركز الثالث.

أما في منافسات الكرة الطائرة (طلبة)، فقد حصدت كلية الهندسة المركز الأول، تلتها كلية الزراعة في المركز الثاني، بينما جاء المعهد الفني للتمريض في المركز الثالث، لتؤكد جميع الفرق المشاركة مستوى متميزًا من الأداء الفني والتعاون الجماعي.

وجدير بالذكر أن مباريات خماسي كرة القدم وكرة السلة (طالبات) ضمن فعاليات الدورة التنشيطية ستنطلق يوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، بينما تبدأ منافسات كرة اليد والكرة الطائرة (طالبات) يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا على ملاعب الإدارة العامة لرعاية الشباب، استمرارًا لأنشطة الجامعة الهادفة إلى دعم الحركة الرياضية وتشجيع المشاركة الطلابية الفاعلة.

جاء تنظيم مباريات الدورة الرياضية التنشيطية لكليات جامعة قناة السويس تحت إشراف تنفيذي من الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمتابعة وتنفيذ من إدارة النشاط الرياضي بقيادة الأستاذ محمد إمام، الذين عملوا على إخراج المنافسات بصورة متميزة تعكس اهتمام الجامعة بتعزيز النشاط الرياضي كجزء أساسي من تنمية شخصية الطالب الجامعي.