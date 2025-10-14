رقية عصام: إقامة بطولة العالم لسباحة الزعانف في مصر كان الحافز الأكبر لنا لتصدر المنافسات

أكدت رقية عصام لاعبة منتخب مصر لسباحة الزعانف أن إقامة بطولة العالم في المياه المفتوحة في مصر بالعلمين كان حافز كبير جدا للمنتخب المصري للتألق في البطولة و تحقيق الصدارة .

وقالت رقية عصام إن تواجد أسر اللاعبين وتشجيعهم المستمر كان الحافز الأكبر لتحقيق نتائج مميزة في البطولة التي استضافتها مصر على أرضها في الفترة من 9 إلى 12 من أكتوبر الجاري.

وأضافت :منافسات البطولة كانت صعبة وقوية جدا ، لكننا نتدرب و نستعد لهذا الحدث منذ فترة كبيرة بالإضافة للروح و التشجيع الذي يحظى به المنتخب من كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص و الإنقاذ.

ووجهت رقية الشكر لأسرتها التي تحرص على دعمها دائما ومدربيها مضيفة أنها تستعد في الفترة المقبلة للمشاركة لبطولة كأس العالم للاندية في أبو ظبي شهر نوفمبر المقبل .

وحصدت رقية عصام برونزية سباق 3 كيلو متر زعانف مزدوجة للناشئات كما فازت مع منتخب مصر بذهبية سباق 4*1 كيلومتر تتابع مختلط للناشئين.

وتصدر منتخب مصر بطولة العالم لسباحة الزعانف في المياه المفتوحة بعد حصد 31 ميدالية متنوعة بواقع 13 ذهبية و11 فضية و7 برونزيات.