إزالة 10 حالات تعد على الأراضي واسترداد 69.5 فدان في الإسكندرية

ذكرت محافظة الإسكندرية أنه تم إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1520 م2 بنطاق حي وسط؛ تنفيذًا لتوجيهات المحافظ أحمد خالد بالتصدي للتعديات على الأراضي؛ حفاظًا على حقوق الدولة واسترداد ممتلكاتها.



وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على أراضيها، وحماية الرقعة الزراعية، وضمان تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين، منوهة بأنه تم إحالة جميع المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال لردع المخالفين.



وفي السياق، تمكنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية من استرداد 69.5 فدان بمساحة 291 ألفًا و900 متر من أراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة برج العرب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.



وتم استرداد عدد قطع من أراضي أملاك الدولة عبارة عن أرض داخلها منزل دور أرضي وتمت إزالته واسترداد مساحة 5 أفدنة بنطاق قرية بهيج، و3 قطع أراضي بهما 3 منازل دور أرضي وتمت إزالتهم بقرية عبدالباسط بنجر السكر على مساحة 64.5 فدان.



وناشد مركز ومدينة برج العرب المواطنين بالالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، والتأكيد على استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي لظاهرة البناء العشوائي وغير المخطط، والتعامل بكل حزم مع كافة حالات التعد على أملاك الدولة ومحاولات البناء دون ترخيص.

