حوادث

مقت.ل شقيقين في ظروف غامضة بالعياط.. وقرارات عاجلة من النيابة

ندى سويفى

شكلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثتي شقيقين داخل منزلهما بمدينة العياط وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبها انتدبت النيابة العامة بجنوب الجيز  الكلية الطب الشرعي لتشريح جثتي الشقيقين وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه بعدما أسفرت المناظرة الأولية وجود إصابات في جثماني الشقيقين.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وآخر المترددين على منزل الشقيقين، فيما يتولى فريق البحث فحص كاميرات المراقبة في محيط المنزل مسرح الواقعة وعلاقات الشقيقين ومدى وجود خلافات لهما مع آخرين.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة العياط بالعثور على جثتي شقيقين داخل منزلهما بمنطقة العياط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن الجسدين لشقيقين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وتحمل الجثتين آثار إصابات ظاهرية تشير إلى احتمالية وقوع جريمة جنائية.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

