حسين أبو العطا عقب استلام كارنيه الشيوخ: لحظة تاريخية ومسئولية وطنية

استلم المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، كارنيه عضويته بمجلس الشيوخ رسميًا عقب تعيينه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا هذه اللحظة بأنها تاريخية ومسئولية وطنية يحملها بكل فخر واعتزاز.

وعقب استلامه لبطاقة عضوية مجلس الشيوخ، وجه المستشار حسين أبو العطا رسالة مباشرة وقوية، عبر فيها عن شكره وتقديره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال: "بكل فخر واعتزاز، أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منحي هذه الفرصة العظيمة لخدمة وطني ومجتمعي من خلال مجلس الشيوخ، شكرًا سيادة الرئيس على ثقتكم الغالية".

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن هذه الثقة الرئاسية تُعتبر وسامًا على صدري، وتكليفًا أحمله بشرف ومسئولية وأمانة للمساهمة في بناء جمهوريتنا الجديدة، مؤكدًا أن هذه الثقة هي الدافع الرئيسي له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، والعمل على إثراء الحياة النيابية بكل ما يخدم مصر وشعبها.

وأطلق المستشار حسين أبو العطا تعهدًا وطنيًا، قال فيه: "أعاهد الله وأعاهدكم ببذل قصارى جهدي لأكون عند حسن ظنكم وظن كل مواطن مصري"، مشددًا على التزام أعضاء مجلس الشيوخ بالوقوف خلف القيادة السياسية قائلًا: "سنكون دائمًا جنودًا أوفياء لهذا الوطن تحت قيادتكم الحكيمة يا سيادة الرئيس".

واختتم المستشار حسين أبو العطا تصريحاته بالتأكيد على المبدأ الذي سيوجه عمله تحت قبة المجلس، قائلًا: "أتعهد بأن تكون مصلحة مصر العليا هي بوصلتي وهدفي الدائم.. والله الموفق والمستعان".