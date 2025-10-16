قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
برلمان

حسين أبو العطا عقب استلام كارنيه الشيوخ: لحظة تاريخية ومسئولية وطنية

 المستشار حسين أبو العطا
 المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

استلم المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، كارنيه عضويته بمجلس الشيوخ رسميًا عقب تعيينه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا هذه اللحظة بأنها تاريخية ومسئولية وطنية يحملها بكل فخر واعتزاز.

وعقب استلامه لبطاقة عضوية مجلس الشيوخ، وجه المستشار حسين أبو العطا رسالة مباشرة وقوية، عبر فيها عن شكره وتقديره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال: "بكل فخر واعتزاز، أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منحي هذه الفرصة العظيمة لخدمة وطني ومجتمعي من خلال مجلس الشيوخ، شكرًا سيادة الرئيس على ثقتكم الغالية".

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن هذه الثقة الرئاسية تُعتبر وسامًا على صدري، وتكليفًا أحمله بشرف ومسئولية وأمانة للمساهمة في بناء جمهوريتنا الجديدة، مؤكدًا أن هذه الثقة هي الدافع الرئيسي له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، والعمل على إثراء الحياة النيابية بكل ما يخدم مصر وشعبها.

وأطلق المستشار حسين أبو العطا تعهدًا وطنيًا، قال فيه: "أعاهد الله وأعاهدكم ببذل قصارى جهدي لأكون عند حسن ظنكم وظن كل مواطن مصري"، مشددًا على التزام أعضاء مجلس الشيوخ بالوقوف خلف القيادة السياسية قائلًا: "سنكون دائمًا جنودًا أوفياء لهذا الوطن تحت قيادتكم الحكيمة يا سيادة الرئيس".

واختتم المستشار حسين أبو العطا تصريحاته بالتأكيد على المبدأ الذي سيوجه عمله تحت قبة المجلس، قائلًا: "أتعهد بأن تكون مصلحة مصر العليا هي بوصلتي وهدفي الدائم.. والله الموفق والمستعان".

حسين أبو العطا استلام كارنيه الشيوخ مسؤولية وطنية أبو العطا المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

عمرو عثمان

مدير صندوق الإدمان يستعرض جهود تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات

غزة

الباقيات الصالحات تشارك في قافلة "مسافة السكة 12" لدعم الأشقاء في غزة بـ12 شاحنة تحمل 200 طن مساعدات غذائية

وزير الصحة ونظيره القطري

وزير الصحة يستقبل نظيره القطري لبحث سبل التعاون المشترك

بالصور

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

