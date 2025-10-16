عفت السادات : حان الوقت ليشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي

تسلّم الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس الشيوخ، اليوم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ، وذلك ضمن إجراءات استقبال الأعضاء المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، حيث واصلت الأمانة العامة للمجلس تنظيم عملية استلام كارنيهات العضوية واستكمال بيانات الأعضاء الجدد وإجراء البصمة الإلكترونية.

وخلال تسلّمه الكارنيه، أعرب الدكتور عفت السادات عن تقديره الكبير لثقة القيادة السياسية، مؤكدًا أنه سيواصل عمله داخل لجنة العلاقات الخارجية التي يعتبرها من أهم اللجان البرلمانية نظرًا لدورها في دعم سياسة الدولة الخارجية وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس حزب السادات الديمقراطي أنه سيعمل أيضًا على دعم الملف الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الوقت قد حان ليشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتحدث السادات عن شهر أكتوبر باعتباره شهر الانتصارات المجيدة في تاريخ الأمة المصرية، قائلاً: «في مثل هذه الأيام قاد عمي الرئيس الراحل أنور السادات أعظم معارك العرب في العصر الحديث، حيث حارب من أجل السلام ورفع راية النصر في أكتوبر 1973، لتبقى مصر دائمًا رمزًا للعزة والكرامة».

وأضاف أن روح أكتوبر ما زالت تلهم المصريين في مواصلة معركة البناء والتنمية، مؤكدًا أن ما تشهده مصر اليوم من نهضة شاملة ومشروعات قومية كبرى يمثل امتدادًا لملحمة العبور التي خاضها المصريون دفاعًا عن الأرض وصنعًا للمستقبل.