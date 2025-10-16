قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
حسن مصطفى: هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي
رئيس الوزراء: النيل قضية وجود لا تقبل المساومة.. والتعاون مبدأ لتنفيذ أي مشروع عليه
مدبولي: التعاون العادل والمنفعة المشتركة.. أساس التنمية في دول حوض النيل
مدبولي: مياه النيل قضية وجودية.. ولا مجال للمساومة على الأمن المائي المصري
بمشاركة رئيس الوزراء .. الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه
العربية للتصنيع تطلق منتجات إلكترونية صنع في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن
عبد السند يمامة يشكر الرئيس السيسي: عازمون على تقديم رؤي تناسب الجمهوريه الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عفت السادات : حان الوقت ليشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي

الدكتور عفت السادات
الدكتور عفت السادات
عبد الرحمن سرحان

تسلّم الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس الشيوخ، اليوم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ، وذلك ضمن إجراءات استقبال الأعضاء المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، حيث واصلت الأمانة العامة للمجلس تنظيم عملية استلام كارنيهات العضوية واستكمال بيانات الأعضاء الجدد وإجراء البصمة الإلكترونية.

وخلال تسلّمه الكارنيه، أعرب الدكتور عفت السادات عن تقديره الكبير لثقة القيادة السياسية، مؤكدًا أنه سيواصل عمله داخل لجنة العلاقات الخارجية التي يعتبرها من أهم اللجان البرلمانية نظرًا لدورها في دعم سياسة الدولة الخارجية وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس حزب السادات الديمقراطي أنه سيعمل أيضًا على دعم الملف الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الوقت قد حان ليشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتحدث السادات عن شهر أكتوبر باعتباره شهر الانتصارات المجيدة في تاريخ الأمة المصرية، قائلاً: «في مثل هذه الأيام قاد عمي الرئيس الراحل أنور السادات أعظم معارك العرب في العصر الحديث، حيث حارب من أجل السلام ورفع راية النصر في أكتوبر 1973، لتبقى مصر دائمًا رمزًا للعزة والكرامة».

وأضاف أن روح أكتوبر ما زالت تلهم المصريين في مواصلة معركة البناء والتنمية، مؤكدًا أن ما تشهده مصر اليوم من نهضة شاملة ومشروعات قومية كبرى يمثل امتدادًا لملحمة العبور التي خاضها المصريون دفاعًا عن الأرض وصنعًا للمستقبل.

مجلس الشيوخ الشيوخ البرلمان النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

ترشيحاتنا

سحر نصر

سحر نصر عقب تسلمها كارنيه الشيوخ: نبدأ مسيرة عطاء جديدة في صرح تشريعي يعكس طموحات أبناء الوطن

الرقابة المالية

قيادات الرقابة المالية والبورصة يفتتحون جلسة تداول الخميس احتفالًا بأسبوع المستثمر العالمي

البورصة

بأرباح 13 مليار جنيه.. البورصة المصرية تختتم الأسبوع بصعود إيجابي

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد