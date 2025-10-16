قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب
بعد مقتل الغماري.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بمهاجمة الحوثيين مجددا
زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي تأكيد لنجاحها في ترسيخ العدالة

النائب سامي نصر الله
النائب سامي نصر الله
عبد الرحمن سرحان

قال النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، إن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 – 2028 يعد إنجازًا تاريخيًا ورسالة دولية واضحة تؤكد مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية في مجال ترسيخ احترام حقوق الإنسان.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن حصول مصر على 173 صوتًا في انتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس حجم التقدير الدولي للسياسة المصرية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللتوازن الذي تنتهجه الدولة بين حماية الحقوق والحريات وتعزيز الأمن والاستقرار ودعم التنمية الشاملة.

وأكد عضو مجلس  النواب. أن هذا الفوز للمرة الثالثة في تاريخ مصر بمقعد داخل مجلس حقوق الإنسان لم يأتِ صدفة، بل نتيجة جهود مؤسسية واضحة واستراتيجية وطنية جادة، أبرزها: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 التي رسخت نهجًا شاملًا للحماية الحقوقية، وتطوير منظومة الإصلاح والتأهيل بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، والالتزام بمبادئ المساواة وتمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، وترسيخ دولة القانون واحترام الدستور والفصل بين السلطات.

وأشار سامي نصر الله، إلى أن الدولة المصرية أدارت هذا الملف بحكمة بعيدًا عن الشعارات والمزايدات، واعتمدت على الإنجازات الواقعية التي شهد بها المجتمع الدولي، وعلى الشفافية في تقديم التقارير الدولية ومتابعة تنفيذ التوصيات من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأضاف عضو صناعة البرلمان. أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا كبيرًا في هذا النجاح عبر تحركات مدروسة واستراتيجية اتسمت بالاحترافية، عكست صورة مصر الحقيقية كدولة تعمل من أجل بناء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، مؤكدًا أن مصر ستستثمر عضويتها الجديدة في مجلس حقوق الإنسان لتعزيز ثقافة الحوار الدولي والدفاع عن الحقوق الإنسانية المتوازنة غير المسيسة، ودعم احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشيرًا إلى أن مصر ماضية في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة.

النائب سامي نصر الله مجلس النواب حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان ا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي مدير مجموعة شركات Hinduja

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب مقاطعة "بابوا" الإندونيسية

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية

بوتين: "روساتوم" تستحوذ على 90% من السوق العالمية لبناء المحطات النووية

بوتين: روساتوم تستحوذ على 90% من السوق العالمية لبناء المحطات النووية

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد