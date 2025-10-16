برلماني: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي تأكيد لنجاحها في ترسيخ العدالة

قال النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، إن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 – 2028 يعد إنجازًا تاريخيًا ورسالة دولية واضحة تؤكد مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية في مجال ترسيخ احترام حقوق الإنسان.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن حصول مصر على 173 صوتًا في انتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس حجم التقدير الدولي للسياسة المصرية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللتوازن الذي تنتهجه الدولة بين حماية الحقوق والحريات وتعزيز الأمن والاستقرار ودعم التنمية الشاملة.

وأكد عضو مجلس النواب. أن هذا الفوز للمرة الثالثة في تاريخ مصر بمقعد داخل مجلس حقوق الإنسان لم يأتِ صدفة، بل نتيجة جهود مؤسسية واضحة واستراتيجية وطنية جادة، أبرزها: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 التي رسخت نهجًا شاملًا للحماية الحقوقية، وتطوير منظومة الإصلاح والتأهيل بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، والالتزام بمبادئ المساواة وتمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، وترسيخ دولة القانون واحترام الدستور والفصل بين السلطات.

وأشار سامي نصر الله، إلى أن الدولة المصرية أدارت هذا الملف بحكمة بعيدًا عن الشعارات والمزايدات، واعتمدت على الإنجازات الواقعية التي شهد بها المجتمع الدولي، وعلى الشفافية في تقديم التقارير الدولية ومتابعة تنفيذ التوصيات من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأضاف عضو صناعة البرلمان. أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا كبيرًا في هذا النجاح عبر تحركات مدروسة واستراتيجية اتسمت بالاحترافية، عكست صورة مصر الحقيقية كدولة تعمل من أجل بناء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، مؤكدًا أن مصر ستستثمر عضويتها الجديدة في مجلس حقوق الإنسان لتعزيز ثقافة الحوار الدولي والدفاع عن الحقوق الإنسانية المتوازنة غير المسيسة، ودعم احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشيرًا إلى أن مصر ماضية في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة.