ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حنفي جبالي يودع مجلس النواب بكلمة مؤثرة: أضع القلم مطمئنًا.. وأدعو بالتوفيق لمن يخلفني

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة مؤثرة في ختام الجلسة العامة للمجلس اليوم، الخميس 16 أكتوبر 2025، عبّر فيها عن امتنانه وفخره بما تحقق خلال فترة رئاسته، معلنًا وداعه للمجلس مع نهاية الفصل التشريعي الحالي، متمنيًا التوفيق لمن يتولى المسئولية بعده.

وقال جبالي، في كلمته الختامية بالجلسة العامة اليوم: "نطوي اليوم صفحة من صفحات العمل البرلماني الزاخر بالجهد والإخلاص، وأقف بينكم لأحاسب نفسي قبل أن يحاسبني الناس، فقد عشت ما يناهز نصف قرن بين جنبات القانون أتنفس من نصوصه روح العدل، وأستضيء بأحكامه طريق الحكمة".

وأضاف رئيس مجلس النواب: "لم أسع يومًا إلى وجاهة أو منصب، بل إلى رسالة أؤديها وأمانة أحمِلها، مؤمنًا أن المناصب ظل زائل، وأن البقاء لما يُكتب في سجل العمل الصادق".

ووجّه جبالي الشكر إلى جميع أعضاء مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة والمستقلين، مؤكدًا أنهم شكلوا "خلية عمل لا تهدأ، توحدت إرادتهم عند عتبة الوطن، فكانت المناقشات ثرية والحوارات بناءة".

كما خص بالشكر وكيلي المجلس، على ما قدماه من دعم وتعاون في إدارة الجلسات وضبط المداولات، مثمنًا كذلك جهود الأمين العام للمجلس والعاملين بالأمانة العامة، الذين وصفهم بأنهم "العصب النابض للمؤسسة التشريعية".

واختتم جبالي كلمته قائلًا: "وأنا أتهيأ لأن أضع القلم الذي خدمت به الدستور والقانون، لا أحمل إلا الامتنان والسكينة، وأوصيكم أن تجعلوا الوطن دائمًا نصب أعينكم، فالمسؤولية العامة ليست ترفًا بل عبءٌ يُحمَل، والكلمة في موضع التشريع قد تُقيم وطنًا أو تُسقطه".

واختتم حديثه بالدعاء أن يحفظ الله مصر ويوفق من يخلفه في قيادة المجلس إلى ما فيه الخير والصواب، مؤكدًا أن كلمته تمثل "خاتمة رحلة وبداية عهد جديد".

حنفي جبالي المستشار الدكتور حنفي جبالي الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب رئيس مجلس النواب

