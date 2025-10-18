طفرة في مكافحة الإدمان بمصر.. التوسع في المراكز العلاجية وتقديم خدمات مجانية

كشف مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في ملف مكافحة الإدمان خلال السنوات الأخيرة، خاصة على صعيد البرامج العلاجية.

خدمات علاجية مجانية وسرية تامة

وأكد وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة قطوق ببرنامج "صباح البلد"، أن جميع الخدمات التي تقدمها المراكز العلاجية تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، وتُقدَّم مجانًا وفي سرية تامة، وهو ما يجعل مصر من الدول القليلة عالميًا التي تقدم هذه الخدمة بهذه الجودة.

الدعم النفسي والتمكين الاقتصادي لإعادة الدمج بالمجتمع

وأوضح المتحدث باسم الصندوق أن دور هذه المراكز لا يقتصر على سحب المخدر فقط، بل يمتد إلى تقديم الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين، من خلال تدريبهم على مهارات يحتاجها سوق العمل أو مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لإعادة دمجهم في المجتمع.