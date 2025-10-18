قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
تعديل طفيف.. سبب غريب وراء تغيير موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي
رئيس شعبة المخابز: زيادة الوقود لن تؤثر على سعر الخبز المدعم
رواتب 16 ألف جنيه.. وظائف خالية بخدمات العملاء والدعم الفني
القوة الضاربة الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية
عاجل | إيران تحل نفسها من أي التزامات نووية .. وبيان لعراقجي
أمراض تمنع أصحابها من السفر لأداء فريضة الحج.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طفرة في مكافحة الإدمان بمصر.. التوسع في المراكز العلاجية وتقديم خدمات مجانية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في ملف مكافحة الإدمان خلال السنوات الأخيرة، خاصة على صعيد البرامج العلاجية.

خدمات علاجية مجانية وسرية تامة

وأكد وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة قطوق ببرنامج "صباح البلد"، أن جميع الخدمات التي تقدمها المراكز العلاجية تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، وتُقدَّم مجانًا وفي سرية تامة، وهو ما يجعل مصر من الدول القليلة عالميًا التي تقدم هذه الخدمة بهذه الجودة.

الدعم النفسي والتمكين الاقتصادي لإعادة الدمج بالمجتمع

وأوضح المتحدث باسم الصندوق أن دور هذه المراكز لا يقتصر على سحب المخدر فقط، بل يمتد إلى تقديم الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين، من خلال تدريبهم على مهارات يحتاجها سوق العمل أو مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لإعادة دمجهم في المجتمع.

مدحت وهبة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ملف مكافحة الإدمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

ترشيحاتنا

توقيع الكشف الطبي على المرضى

محافظ المنيا: حملة 100 يوم صحة تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 412 ألف مواطن

محافظ البحيرة

قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالبحيرة .. اعرف المواعيد والأماكن

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يستقبل المشاركين وضيوف مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية

بالصور

شركة شهيرة تسجل 120 عملية استدعاء بسبب عيوب سياراتها

فورد
فورد
فورد

بعد إنتاجها رولز رويس .. شركة صينية تصنع سيارة بنتلي مقلدة بسعر أرخص

بنتلي
بنتلي
بنتلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد