اجتماع اللجنة الفنية المعاونة للجنة مكافحة الإدمان| صور

عُقد، أمس، اجتماع للجنة الفنية والمعاونة بلجنة مكافحة الإدمان المنبثقة من لجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس، في مركز القديس مار مرقس بمدينة نصر، وبحضور أصحاب النيافة الأنبا تكلا مطران دشنا ومقرر اللجنة والأنبا مينا أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية والمقرر المساعد باللجنة، وأعضاء اللجنة، حيث تم وضع خطة أهداف اللجنة لمدة ثلاث سنوات، وهي:

- رفع الوعي بمخاطر الإدمان على مستوى الكنيسة.

- تدريب الكوادر والخدام من خلال إعداد دراسات متخصصة ودلائل تدريبية تغطي مختلف أنواع السلوكيات الإدمانية المتنوعة.

- إعداد المؤتمر السنوي للجنة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام الكنيسة بخدمة أبنائها والحفاظ على سلامتهم النفسية والروحية.