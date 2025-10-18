جولة سياحية جديدة للبعثات المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي مصر 2025

في إطار اهتمام الدولة المصرية بنشر السياحة الرياضية والترويج لزيارة المعالم الأثرية خلال استضافة البطولات الدولية، نظّمت اللجنة البارالمبية المصرية الجولة الثانية للبعثات المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، التي تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 72 دولة.

قاد الجولة العميد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس إدارة اللجنة ورئيس لجان الإقامة والإعاشة والنقل والمواصلات بالبطولة، حيث بدأت الزيارة من منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول والمنطقة الأثرية بالهرم، وكان في استقبال الوفود مندوب من وزارة السياحة والآثار الذي رحّب بهم وشرح لهم تاريخ المنطقة ومكانتها الحضارية.

وقدم العميد الدكتور خالد سمير الشكر إلى معالي نائب رئيس الوزراء ووزير النقل الفريق كامل الوزير، على توفير شركة " اكتا " التابعه للوزاره الأتوبيسات المجهزة بالكامل لذوي الهمم، والمطابقة لمواصفات البيئة النظيفة، بالاضافه الي السيارات الكهربائيه تنفيذًا لتعليمات البطولة التي تُقام هذا العام تحت شعار «البطولة الخضراء» لأول مرة في تاريخ اللعبة.

كما وجّه الشكر إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة لمياء يحيى مدير عام تنمية الموارد المالية والاستثمار بالوزارة، على دعمهم الكامل لزيارة الوفود وتسهيل جولتهم داخل منطقة الهرم وأبو الهول.

كما وجه الشكر للدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والأستاذة فيروز فكري نائب رئيس الهيئة، والأستاذ أحمد سمير مدير العلاقات العامة بالمتحف، على حسن استقبال الوفود وتوفير تجربة سياحية متكاملة تجمع بين التاريخ المصري العريق والتطور الحضاري الحديث.

واختُتمت الجولة برحلة نيلية مميزة على متن الباخرة السياحية «جويل أمايا»، حيث استمتع الضيوف بعروض فنية وتراثية تناولوا خلالها وجبة الغداء على ضفاف نهر النيل في أجواء مصرية ساحرة نالت إعجاب جميع الوفود.

وأكدت اللجنة البارالمبية المصرية أن تنظيم هذه الجولات السياحية يأتي في إطار حرصها على تقديم تجربة متكاملة للوفود المشاركة، تجمع بين المنافسة الرياضية والتبادل الثقافي، بما يعكس صورة مصر المشرقة كوجهة عالمية قادرة على الدمج بين الرياضة، والسياحة، والحضارة في تجربة تليق بمكانتها الدولية .

ورافق الجولهالسياحيه اسماعيل علي عضو لجنة النقل بالبطوله و فريق الاشراف و الترجمه من المتطوعين حبيبه ابراهيم ، لجين حالد ، مي وليد ، جنا هاني.