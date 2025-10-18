قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير الشرعية
وزير خارجية المالديف يشيد بالدور المصري للتوسط لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو
"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
رياضة

جولة سياحية جديدة للبعثات المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي مصر 2025

بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي
بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي
حسام الحارتي

في إطار اهتمام الدولة المصرية بنشر السياحة الرياضية والترويج لزيارة المعالم الأثرية خلال استضافة البطولات الدولية، نظّمت اللجنة البارالمبية المصرية الجولة الثانية للبعثات المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، التي تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 72 دولة.

قاد الجولة العميد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس إدارة اللجنة ورئيس لجان الإقامة والإعاشة والنقل والمواصلات بالبطولة، حيث بدأت الزيارة من منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول والمنطقة الأثرية بالهرم، وكان في استقبال الوفود مندوب من وزارة السياحة والآثار الذي رحّب بهم وشرح لهم تاريخ المنطقة ومكانتها الحضارية.

وقدم العميد الدكتور خالد سمير الشكر إلى معالي نائب رئيس الوزراء ووزير النقل الفريق كامل الوزير، على توفير شركة " اكتا " التابعه للوزاره الأتوبيسات المجهزة بالكامل لذوي الهمم، والمطابقة لمواصفات البيئة النظيفة، بالاضافه الي السيارات الكهربائيه تنفيذًا لتعليمات البطولة التي تُقام هذا العام تحت شعار «البطولة الخضراء» لأول مرة في تاريخ اللعبة.
كما وجّه الشكر إلى  شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة لمياء يحيى مدير عام تنمية الموارد المالية والاستثمار بالوزارة، على دعمهم الكامل لزيارة الوفود وتسهيل جولتهم داخل منطقة الهرم وأبو الهول.

كما وجه الشكر للدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والأستاذة فيروز فكري نائب رئيس الهيئة، والأستاذ أحمد سمير مدير العلاقات العامة بالمتحف، على حسن استقبال الوفود وتوفير تجربة سياحية متكاملة تجمع بين التاريخ المصري العريق والتطور الحضاري الحديث.

واختُتمت الجولة برحلة نيلية مميزة على متن الباخرة السياحية «جويل أمايا»، حيث استمتع الضيوف بعروض فنية وتراثية تناولوا خلالها وجبة الغداء على ضفاف نهر النيل في أجواء مصرية ساحرة نالت إعجاب جميع الوفود.

وأكدت اللجنة البارالمبية المصرية أن تنظيم هذه الجولات السياحية يأتي في إطار حرصها على تقديم تجربة متكاملة للوفود المشاركة، تجمع بين المنافسة الرياضية والتبادل الثقافي، بما يعكس صورة مصر المشرقة كوجهة عالمية قادرة على الدمج بين الرياضة، والسياحة، والحضارة في تجربة تليق بمكانتها الدولية .
ورافق الجولهالسياحيه اسماعيل علي عضو لجنة النقل بالبطوله و فريق الاشراف و الترجمه من المتطوعين حبيبه ابراهيم ، لجين حالد ، مي وليد ، جنا هاني.

السياحة الرياضية المعالم الأثرية البطولات الدولية اللجنة البارالمبية المصرية العاصمة الإدارية الجديدة

