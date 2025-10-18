قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللواء محمود طلحة: القوة تحفظ السلام والوطن.. ومصر متواجدة في محيط إقليم مضطرب
موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟
ياسر سرور: جهود القاهرة ستستمر لضمان نجاح أي خطوات تهدف لإنهاء الحرب في السودان
ردع وغرامات بالملايين.. تفاصيل عقوبات التعدي على أملاك الدولة
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
القسام: سنسلّم جثماني رهينتين عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة
إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية بطوباس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
فرناس حفظي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنديين أُصيبا بجروح متوسطة، مساء اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة ألقاها أحد الفلسطينيين خلال عملية هجومية نفذتها قوات الجيش في مدينة طوباس، الواقعة ضمن قطاع لواء منشيه بالضفة الغربية.
 

أوضح المتحدث أن الجنديين نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلتيهما، فيما تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في المنطقة.

وفي وقت سابق، صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بأن إسرائيل تخوض منذ 7 من أكتوبر 2023 "حرباً وجودية متعددة الجبهات" هي الأعنف من نوعها منذ تأسيس الكيان، على حد وصفه.

وزعم زامير أن هذه الحرب أعادت رسم معالم الشرق الأوسط، كما غيرت من مفاهيم الأمن القومي الإسرائيلي واستراتيجية الدفاع والردع للسنوات القادمة.

وأشار إلى أن هجوم السابع من أكتوبر شكل "صدمة عميقة" للمجتمع الإسرائيلي، وألحق ضرراً كبيراً بثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية والجيش.

جيش الاحتلال الإسرائيلي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي انفجار عبوة ناسفة عملية هجومية مدينة طوباس قوات الجيش

