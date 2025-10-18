إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية بطوباس

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنديين أُصيبا بجروح متوسطة، مساء اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة ألقاها أحد الفلسطينيين خلال عملية هجومية نفذتها قوات الجيش في مدينة طوباس، الواقعة ضمن قطاع لواء منشيه بالضفة الغربية.



أوضح المتحدث أن الجنديين نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلتيهما، فيما تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في المنطقة.

وفي وقت سابق، صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بأن إسرائيل تخوض منذ 7 من أكتوبر 2023 "حرباً وجودية متعددة الجبهات" هي الأعنف من نوعها منذ تأسيس الكيان، على حد وصفه.

وزعم زامير أن هذه الحرب أعادت رسم معالم الشرق الأوسط، كما غيرت من مفاهيم الأمن القومي الإسرائيلي واستراتيجية الدفاع والردع للسنوات القادمة.

وأشار إلى أن هجوم السابع من أكتوبر شكل "صدمة عميقة" للمجتمع الإسرائيلي، وألحق ضرراً كبيراً بثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية والجيش.