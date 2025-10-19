وزير الخارجية: "استخلاصات أسوان" ترسم خريطة العمل المشترك في أفريقيا

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر تفخر بانتمائها العميق للقارة الأفريقية، وتعتز بالمشاركة رفيعة المستوى في النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، التي انطلقت بمدينة أسوان.

وأوضح عبد العاطي، في لقاء مع رنا عبدالله، مراسلة قناة إكسترا نيوز، على هامش المنتدى، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح الفعاليات عبّرت بوضوح عن اعتزاز مصر بالقارة، واهتمامها المتواصل بكل ما يتعلق بالقضايا الأفريقية، خاصة العلاقة الوثيقة بين الأمن والاستقرار من جهة، والتنمية المستدامة من جهة أخرى، مؤكدًا أن: "لا يمكن تحقيق الأمن دون تنمية، ولا تنمية مستدامة دون استقرار وأمن".

وأشار الوزير إلى أن ما يميز النسخة الحالية هو المشاركة الواسعة والرفيعة المستوى، سواء من الدول الأفريقية والعربية الشقيقة أو من المنظمات الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن هذه النسخة تختلف أيضًا بتركيزها على الربط بين حالة السيولة والارتباك التي يشهدها العالم، والحراك الإيجابي في أفريقيا نحو التقدم.

شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على أهمية مخرجات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، قائلاً إنه من المنتظر أن تصدر وثيقة بعنوان "استخلاصات أسوان"، والتي ستمثل الخطوط العريضة والمبادئ الاسترشادية للعمل خلال العام المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن المنتدى يجمع كل أصحاب المصلحة من صناع قرار ومسؤولين وممثلي المجتمع المدني والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.