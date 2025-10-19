قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسني: جيل التسعينيات لا يُنسى.. وتامر حسني أخويا في الفن والعروبة
الأسير أكرم أبو بكر: ممتنون لمصر على كرم الضيافة وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية
الداخلية تضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
توك شو

وزير الخارجية: "استخلاصات أسوان" ترسم خريطة العمل المشترك في أفريقيا

محمد شحتة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر تفخر بانتمائها العميق للقارة الأفريقية، وتعتز بالمشاركة رفيعة المستوى في النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، التي انطلقت بمدينة أسوان.

وأوضح عبد العاطي، في لقاء مع رنا عبدالله، مراسلة قناة إكسترا نيوز، على هامش المنتدى، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح الفعاليات عبّرت بوضوح عن اعتزاز مصر بالقارة، واهتمامها المتواصل بكل ما يتعلق بالقضايا الأفريقية، خاصة العلاقة الوثيقة بين الأمن والاستقرار من جهة، والتنمية المستدامة من جهة أخرى، مؤكدًا أن: "لا يمكن تحقيق الأمن دون تنمية، ولا تنمية مستدامة دون استقرار وأمن".

وأشار الوزير إلى أن ما يميز النسخة الحالية هو المشاركة الواسعة والرفيعة المستوى، سواء من الدول الأفريقية والعربية الشقيقة أو من المنظمات الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن هذه النسخة تختلف أيضًا بتركيزها على الربط بين حالة السيولة والارتباك التي يشهدها العالم، والحراك الإيجابي في أفريقيا نحو التقدم.

شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على أهمية مخرجات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، قائلاً إنه من المنتظر أن تصدر وثيقة بعنوان "استخلاصات أسوان"، والتي ستمثل الخطوط العريضة والمبادئ الاسترشادية للعمل خلال العام المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن المنتدى يجمع كل أصحاب المصلحة من صناع قرار ومسؤولين وممثلي المجتمع المدني والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

