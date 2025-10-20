قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

القانون يحدد ضوابط جديدة للحجر الزراعي لحماية الثروة النباتية

أرض زراعية
أرض زراعية
أميرة خلف

حدد قانون الزراعة ضوابط وإجراءات دقيقة لتنظيم أعمال الحجر الزراعي، بهدف حماية الثروة النباتية ومنع تسرب الآفات والأمراض أو انتشارها بين المحاصيل.

و نصت المادة 85 من القانون على أن:" تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "الحجر الزراعى" برئاسة وكيل الوزارة المختص ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة.

وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصدارها، و لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية.

ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التى تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.

ويجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن فى إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التى تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها.


ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التى تعينها.

قانون الزراعة الثروة النباتية الحجر الزراعي زراعة آفات

