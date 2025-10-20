قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
وزير الخارجية الأسبق: يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية
هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات الأجنبية والآسيوية في مصر اليوم
وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه
الخلاف بين سيلينا جوميز وهايلي بيبر يعود للواجهة من جديد
هل ارتفع البانيه؟.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين بكل أنواعها
هل يتخطى إنستاباي؟.. مزايا وخصائص تطبيق هوية الرقمي
رغم الغارات الإسرائيلية.. ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما
إصابات واعتقالات.. مظاهرات للحريديم ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أدعية الرسول في الصلاة.. احفظها ولا تفوت ثوابها
نائب الرئيس الأمريكي: ترامب لم يتخذ قرارا بشأن إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى.

وأضاف فانس أن الإدارة الأمريكية تراجع الموقف العسكري في أوكرانيا بعناية فائقة، مشددًا على أن أي خطوة تتعلق بتوفير أسلحة متطورة بعيدة المدى لكييف ستأخذ في الاعتبار المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وأمن القارة الأوروبية.

وأكد نائب الرئيس أن هذه القرارات تتطلب تقييمًا دقيقًا للحفاظ على التوازن الأمني في المنطقة، مع الحرص على دعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الراهنة.

وفي إطار متصل نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مناقشته مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أي إمكانية للتنازل عن إقليم دونباس لصالح روسيا، مؤكدًا رغبته في وقف القتال عند خطوط التماس الحالية بين الجانبين.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: "لم أناقش مع زيلينسكي قضية دونباس، وأرغب في أن يتوقف الجانبان عند خطوط القتال الحالية"، مشيرًا إلى أن "78% من الأراضي في الإقليم تخضع حاليًا للسيطرة الروسية، ويمكن لأوكرانيا التفاوض لاحقًا بشأن ما تبقى".

في المقابل، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن بلاده لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها، مؤكداً تمسكه بوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي عبر قناته الرسمية في تطبيق تليغرام عقب الاجتماع الذي جمعه بترامب في البيت الأبيض: "أوكرانيا تتمسك بكل أراضيها، ولن تتنازل عن أي شيء منها لروسيا ولن تهبها شيئًا".

وأكد الرئيس الأوكراني أن استخدام القوة ضروري في أي حوار مع موسكو، مضيفًا: "يرى العالم أن روسيا لا تفهم سوى لغة القوة، وتبدي رد فعل تجاهها، وبالتالي فإن السلام من خلال التلويح بالقوة قد يكون ممكنًا".

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

وزارة الداخلية

الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

رسامة شمامسة جدد

تدشين أواني خدمة ورسامة شمامسة بقرية النجارين على يد الأنبا بقطر

صلوات سيامة قدس الأرشمندريت سيميون

سيامة رئيس أساقفة جديد على سيناء| صور

السفير إيهاب أبو سريع سفير مصر باليمن

سفير مصر باليمن يؤكد دعم القاهرة للشرعية في اليمن وتأييد جهود التوصل لحل سياسي شامل

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

