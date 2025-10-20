نائب الرئيس الأمريكي: ترامب لم يتخذ قرارا بشأن إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى.

وأضاف فانس أن الإدارة الأمريكية تراجع الموقف العسكري في أوكرانيا بعناية فائقة، مشددًا على أن أي خطوة تتعلق بتوفير أسلحة متطورة بعيدة المدى لكييف ستأخذ في الاعتبار المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وأمن القارة الأوروبية.

وأكد نائب الرئيس أن هذه القرارات تتطلب تقييمًا دقيقًا للحفاظ على التوازن الأمني في المنطقة، مع الحرص على دعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الراهنة.

وفي إطار متصل نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مناقشته مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أي إمكانية للتنازل عن إقليم دونباس لصالح روسيا، مؤكدًا رغبته في وقف القتال عند خطوط التماس الحالية بين الجانبين.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: "لم أناقش مع زيلينسكي قضية دونباس، وأرغب في أن يتوقف الجانبان عند خطوط القتال الحالية"، مشيرًا إلى أن "78% من الأراضي في الإقليم تخضع حاليًا للسيطرة الروسية، ويمكن لأوكرانيا التفاوض لاحقًا بشأن ما تبقى".

في المقابل، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن بلاده لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها، مؤكداً تمسكه بوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي عبر قناته الرسمية في تطبيق تليغرام عقب الاجتماع الذي جمعه بترامب في البيت الأبيض: "أوكرانيا تتمسك بكل أراضيها، ولن تتنازل عن أي شيء منها لروسيا ولن تهبها شيئًا".

وأكد الرئيس الأوكراني أن استخدام القوة ضروري في أي حوار مع موسكو، مضيفًا: "يرى العالم أن روسيا لا تفهم سوى لغة القوة، وتبدي رد فعل تجاهها، وبالتالي فإن السلام من خلال التلويح بالقوة قد يكون ممكنًا".