عمر خيرت يشعل خامس ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورة أم كلثوم.. صور

أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت واحدة من أجمل أمسيات الدورة الـ33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي تنظمها دار الأوبرا المصرية وتحمل هذا العام شعار "دورة أم كلثوم" تكريمًا لسيدة الغناء العربي.

وأقيم الحفل على مسرح النافورة مساء الاثنين 20 أكتوبر 2025، وسط حضور جماهيري ضخم امتلأت به جنبات الأوبرا، حيث قدّم عمر خيرت باقة من أشهر مؤلفاته الموسيقية التي نالت إعجاب الجمهور وتفاعل معها بحرارة، منها: "فيها حاجة حلوة"، و"ضمير أبلة حكمت"، و"الخواجة عبد القادر"، و"عارفة"، و"ليلة القبض على فاطمة"، وغيرها من المقطوعات التي شكلت علامات بارزة في مشواره الفني الممتد لعقود.

ويأتي الحفل ضمن خامس أيام المهرجان، الذي انطلقت فعالياته في منتصف أكتوبر بمشاركة نخبة من نجوم الموسيقى والغناء في العالم العربي، إلى جانب ندوات فكرية وتكريمات لرواد الموسيقى العربية.

وتُعد مشاركة عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية من أبرز محطاته السنوية، حيث يحظى دوماً بجماهيرية واسعة ومكانة خاصة لدى جمهور الأوبرا من مختلف الأعمار.