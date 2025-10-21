قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجب على الأبناء الإنفاق على الوالدين؟.. الإفتاء: بـ3 شروط
بدأ العد التنازلي.. 11 يوما تفصلنا عن افتتاح المتحف المصري الكبير
استغاثات يومية.. متحدث الشباب والرياضة يكشف حجم الفساد بالإسماعيلي
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 21-10-2025
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 21-10-2025 والقنوات الناقلة
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في مصر
التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين
ما هي أفضل سورة تقرأها في الصباح؟.. 20 آية تفتح لك أوسع أبواب الرزق
رئيس وزراء كندا يتعهد باعتقال نتنياهو إذا وصل بلاده
تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة
تسارع مذهل.. مازيراتي MC20 بقوة 640 حصانًا ولقب جديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دوي انفجارات عقب استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع لمواقع في الخرطوم

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بـ دوي انفجارات عقب استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مواقع في الخرطوم.

وفي وقت سبابق أفادت صحيفة سودان تريبيون، بأن سلطة الطيران المدني السودانية أعلنت إعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وأصدرت سلطة الطيران المدني السودانية بيانا أكدت فيه أنها “أصدرت نشرة الطيارين (NOTAM) تفيد بإعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية ابتداءً من يوم الأربعاء 22 أكتوبر الحالي، وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة”.

وأوضحت أن هذا القرار يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الرحلات بصورة تدريجية، بعد استكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية اللازمة.

يذكر أن مطار الخرطوم الدولي تعرض لتدمير واسع خلال النزاع القائم، حيث كان من أوائل المواقع التي هاجمتها قوات الدعم السريع في الساعات الأولى من اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.

وسعت السلطات إلى إعادة تأهيل المطار، بعد أن استعاد الجيش ولاية الخرطوم في مايو الماضي، مجريًا صيانة متكاملة لمباني تقديم خدمات الجمهور ومواقع الأمن والسلامة.

الخرطوم دوي انفجارات القاهرة الإخبارية

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

صورة من داخل المدرسة

مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

صورة أرشيفية

الذهب يواصل تألقه عالميًا.. خبير يوضح أسباب الارتفاع وتوقعات المرحلة المقبلة

سيولة مرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة.

سيولة مرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة.. اليوم

ما بين رفض واستبعاد.. القضاء الإداري ينظر 40 طعن من مرشحي انتخابات مجلس النواب

ما بين رفض واستبعاد.. القضاء الإداري ينظر 40 طعنا من مرشحي انتخابات مجلس النواب

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

هيئة الاستعلامات تشكر الرئيس السيسي على دعمه.. وتؤكد: ننقل صورة إيجابية عن مصر

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

القلقاس

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

