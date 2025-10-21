دوي انفجارات عقب استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع لمواقع في الخرطوم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بـ دوي انفجارات عقب استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مواقع في الخرطوم.

وفي وقت سبابق أفادت صحيفة سودان تريبيون، بأن سلطة الطيران المدني السودانية أعلنت إعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وأصدرت سلطة الطيران المدني السودانية بيانا أكدت فيه أنها “أصدرت نشرة الطيارين (NOTAM) تفيد بإعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية ابتداءً من يوم الأربعاء 22 أكتوبر الحالي، وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة”.

وأوضحت أن هذا القرار يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الرحلات بصورة تدريجية، بعد استكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية اللازمة.

يذكر أن مطار الخرطوم الدولي تعرض لتدمير واسع خلال النزاع القائم، حيث كان من أوائل المواقع التي هاجمتها قوات الدعم السريع في الساعات الأولى من اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.

وسعت السلطات إلى إعادة تأهيل المطار، بعد أن استعاد الجيش ولاية الخرطوم في مايو الماضي، مجريًا صيانة متكاملة لمباني تقديم خدمات الجمهور ومواقع الأمن والسلامة.