محافظ كفر الشيخ يتابع إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء ببيلا

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من مركز ومدينة بيلا، أعمال تسليم نماذج رقم (8) الخاصة بقبول طلبات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة.

وشهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، نشاطًا ملحوظًا في تسليم النماذج للمواطنين، وسط إقبال كبير يعكس تزايد الوعي بأهمية تقنين الأوضاع وفقًا لأحكام القانون، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء هذا الملف الحيوي الذي يمثل أحد أهم أولويات الدولة في المرحلة الراهنة.

وأوضحت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، أن فرق العمل تواصل استقبال الملفات المستوفاة وإنهاء إجراءاتها بدقة وسرعة، مشيرة إلى أن ما تشهده بيلا يعكس نجاح خطة المحافظة في تفعيل منظومة التصالح وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وأضافت أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات القيادة السياسية التي وضعت ملف التصالح ضمن أولوياتها لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وضبط منظومة البناء.

ودعت رئيس المدينة، المواطنين إلى سرعة استكمال ملفاتهم والاستفادة من التيسيرات الحكومية المقررة، مؤكدة أن الدولة جادة في غلق هذا الملف بصورة نهائية تضمن مستقبلًا عمرانيًا منضبطًا وآمنًا.