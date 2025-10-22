قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكنيست الإسرائيلي يقر بالقراءة التمهيدية لضم الضفة الغربية المحتلة
وكيل تعليم أسيوط للمعلمين: اتقوا الله.. ذنب الطلاب الضعاف فى رقبتكم
مدبولي: نركز على دعم الألعاب الفردية ونطور مهارات الشباب
مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار
خالد الغندور يسأل الجمهور عن توقعاته لمباراة الأهلي والإتحاد السكندري
مدبولي يؤكد استمرار جهود الدولة لتحسين حياة المواطن المصري
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء ببيلا

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من مركز ومدينة بيلا، أعمال تسليم نماذج رقم (8) الخاصة بقبول طلبات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة.

وشهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، نشاطًا ملحوظًا في تسليم النماذج للمواطنين، وسط إقبال كبير يعكس تزايد الوعي بأهمية تقنين الأوضاع وفقًا لأحكام القانون، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء هذا الملف الحيوي الذي يمثل أحد أهم أولويات الدولة في المرحلة الراهنة.

وأوضحت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، أن فرق العمل تواصل استقبال الملفات المستوفاة وإنهاء إجراءاتها بدقة وسرعة، مشيرة إلى أن ما تشهده بيلا يعكس نجاح خطة المحافظة في تفعيل منظومة التصالح وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وأضافت أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات القيادة السياسية التي وضعت ملف التصالح ضمن أولوياتها لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وضبط منظومة البناء.

ودعت رئيس المدينة، المواطنين إلى سرعة استكمال ملفاتهم والاستفادة من التيسيرات الحكومية المقررة، مؤكدة أن الدولة جادة في غلق هذا الملف بصورة نهائية تضمن مستقبلًا عمرانيًا منضبطًا وآمنًا.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ البناء المخالف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

أحمد سعيد أوكا

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

ترشيحاتنا

أرشيفي

غزة .. الصحة الفلسطينية تعلن إستلام 30 جثمانا

الجيش الروسي

الجيش الروسي يجري تدريبا للقوى النووية الاستراتيجية

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قبالة مدينة "كوشيرو" اليابانية

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قبالة مدينة "كوشيرو" اليابانية

بالصور

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط

فيديو

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد