وهب حياته لكتاب الله.. وفاة أشهر محفظي القرآن الكريم بكفر الشيخ

سادت الأحزان قرية أبو مندور التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، وذلك لوفاة العلم القرآني فضيلة الشيخ محمد مغازي شتا، أشهر محفظي القرآن الكريم، وأستاذ القراءات العشر الشهير، والذي وافته المنية، بعد وعكة صحية ألمت به في الأيام الأخيرة.

وفي سياق متصل، قال القاري الإذاعي أحمد عوض أبو فيوض، نقيب قراء محافظة كفر الشيخ، فقدت محافظة كفر الشيخ، أحد أهل القرآن المخلصين، ظل طوال حياته خادمًا لكتاب الله داخل مصر وخارجها.

وأضاف، تتلمذ على يديه الكثير من أهل القرآن وأنا واحد منهم. لذلك، تتقدم نقابة محافظي وقراء القرآن الكريم بمحافظة كفر الشيخ بخالص العزاء لأسرة مولانا الشيخ المقرئ محمد مغازي شتا، أحد أهل الإقراء البارزين. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

بكلمات مؤثرة.. وكيل أوقاف كفر الشيخ السابق ينعى الشيخ محمد مغازي

نعى الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ سابقًا، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ محمد مغازي، أستاذ القراءات العشر، مشيرًا إلى أن الراحل الكريم كان علامة بارزة في حفظ القرآن الكريم وصاحب تاريخ كبير في التميز في عالم القراءات وأحكام التجويد. وتخرج على يديه عشرات المشايخ ممن ذاع صيتهم وأصبحوا قراء يُشار إليهم بالبنان.

وقال الفقي لـ «صدى البلد» إن رحيل العالم الجليل الشيخ محمد المغازي خسارة كبيرة لا سيما أنه كان معروف بعفة اللسان وطهارة القلب ونقاء السريرة. وعزاؤنا أنه صنع أجيالًا من حفظة كتاب الله منهم الأطباء والمهندسون والمعلمون.

وطالب الفقي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف بتكريمه لما قدمه خلال مسيرته الطويلة والممتدة في خدمة كتاب الله حفظًا وتجويدًا وأحكامًا، مشيراً إلى أن الراحل الكريم كان يقصده من يعرف قدره من أقاصي البلاد ومن كل المحافظات للتعلم على يديه والتزود بالأحكام والقراءات العشر وغيرها.