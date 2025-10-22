بطولة أحمد حاتم .. طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “قصر الباشا” البوستر الرسمي تمهيدًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائية.

وفيلم “قصر الباشا” من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وإنتاج آلاء لاشين ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نانسي صلاح، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا.

احداث فيلم “قصر الباشا”

وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، تبدأ بجريمة قتل غامضة تقع داخل أحد الفنادق الفاخرة، لتتشابك بعدها الخيوط بين الشخصيات في سلسلة من الأحداث والتحقيقات المثيرة التي تكشف أسرارًا غير متوقعة.

ويُعد فيلم «قصر الباشا» تجربة جديدة تمزج بين الغموض والتشويق في أجواء اجتماعية مشحونة بالأحداث، حيث يجسد أحمد حاتم شخصية كاتب روايات بوليسية يجد نفسه وسط لغز حقيقي تتقاطع فيه الحقيقة مع الخيال.

وقالت منتجة العمل آلاء لاشين، إنها قد انتهت مؤخرًا من تصوير العمل استعدادًا لطرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الفيلم يقدم نوعًا مختلفًا من التشويق في السينما المصرية من خلال حبكة قوية وإخراج بصري مميز.