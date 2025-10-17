قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان
الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح
غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وبيحب شغله جدًا
مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف كواليس إصابة زيزو قبل مواجهة إنبي
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025
ترامب يتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.. ما السبب؟
هاكرز مصري يكتشف الثغرات في المواقع بملايين الدولارات.. اعرف التفاصيل
قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
كاستيلو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة فلاورز البنيني
دعم القوى البشرية بمستشفى دار الولادة بالإسكندرية .. تفاصيل
الصليب الأحمر يتحرك لتسلُّم جثة رهينة إسرائيلية من حماس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

طرح البرومو الرسمي لفيلم قصر الباشا بطولة أحمد حاتم

يمنى عبد الظاهر

طرحت الشركة المنتجة لفيلم«قصر الباشا» البرومو الرسمي للعمل، تمهيدًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائية.

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وإنتاج آلاء لاشين ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نانسي صلاح، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا.

وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، تبدأ بجريمة قتل غامضة تقع داخل أحد الفنادق الفاخرة، لتتشابك بعدها الخيوط بين الشخصيات في سلسلة من الأحداث والتحقيقات المثيرة التي تكشف أسرارًا غير متوقعة.

ويُعد فيلم «قصر الباشا» تجربة جديدة تمزج بين الغموض والتشويق في أجواء اجتماعية مشحونة بالأحداث، حيث يجسد أحمد حاتم شخصية كاتب روايات بوليسية يجد نفسه وسط لغز حقيقي تتقاطع فيه الحقيقة مع الخيال.

وقالت منتجة العمل آلاء لاشين، إنها قد انتهت مؤخرًا من تصوير العمل استعدادًا لطرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الفيلم يقدم نوعًا مختلفًا من التشويق في السينما المصرية من خلال حبكة قوية وإخراج بصري مميز.



 



 

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر أسطوانة الغاز اليوم

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

حماس

حماس: مطلوب من جميع الأطراف دفع الاحتلال للالتزام بالاتفاق ووقف الخروقات

الصليب الأحمر يتسلم جثمان إسرائيلي

القسام تعلن تسليم جثة إسرائيلية جديدة للصليب الأحمر

الأسرى الاسرائيليين

منسق شؤون الأسرى الإسرائيليين: سنواصل العمل بكل عزم وحزم لإعادة جميع رهائننا

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

روجينا

روجينا تخطف الأضواء بفستان جريء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

