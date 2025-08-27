قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 25 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بمدينة بدر
قبل بيعها بالاسواق.. ضبط 4 طن حلوى مولد فاسدة
بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصة حب تنتهي بالزواج.. طرح فيلم "عاشق" علي منصة شاهد

عاشق
عاشق
أحمد البهى

أعلنت منصة شاهد عن عرض فيلم" عاشق" من بطولة الفنان أحمد حاتم، خلال الفترة القادمة. 

تفاصيل فيلم عاشق

فيلم "عاشق" تدور أحداثه في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

أبطال فيلم عاشق

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، كريم قاسم، محسن محيي الدين.

ويستعد أحمد حاتم لتحضيرات مسلسله الجديد العند، المقرر البدء في تصويره منتصف شهر أغسطس المقبل، من تأليف احمد عادل، وإخراج احمد عادل سلامة، ومكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة .

كما ينتظر أحمد حاتم عرض فيلم قصر الباشا الذى يشارك فى بطولته معه عدد من الفنانين منهم حسين فهمى وأحمد فهيم ومايان السيد وعدد كبير، من إخراج محمد بكير وينتظر عرض فيلم المنبر، ويشارك في بطولته كل من "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، وآيتن عامر، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.

فيلم عاشق عاشق منصة شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

ترشيحاتنا

اليقين بالله

أسرار اليقين بالله .. مراتبه وأنواعه وكيفية الوصول إليه

الغيبة والنميمة

كيف يكون الاستغفار لمن اغتبته ؟ .. علي جمعة ينصح بهذا الأمر

الإفتاء

ما حكم من لا يقدر على دفع كفارة الحلف؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد