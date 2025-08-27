قصة حب تنتهي بالزواج.. طرح فيلم "عاشق" علي منصة شاهد

أعلنت منصة شاهد عن عرض فيلم" عاشق" من بطولة الفنان أحمد حاتم، خلال الفترة القادمة.

تفاصيل فيلم عاشق

فيلم "عاشق" تدور أحداثه في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

أبطال فيلم عاشق

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، كريم قاسم، محسن محيي الدين.

ويستعد أحمد حاتم لتحضيرات مسلسله الجديد العند، المقرر البدء في تصويره منتصف شهر أغسطس المقبل، من تأليف احمد عادل، وإخراج احمد عادل سلامة، ومكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة .

كما ينتظر أحمد حاتم عرض فيلم قصر الباشا الذى يشارك فى بطولته معه عدد من الفنانين منهم حسين فهمى وأحمد فهيم ومايان السيد وعدد كبير، من إخراج محمد بكير وينتظر عرض فيلم المنبر، ويشارك في بطولته كل من "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، وآيتن عامر، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.