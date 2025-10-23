7 حكام مصريين في معسكر إعداد خاص للأمم الأفريقية

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تنظيم معسكر اعداد خاص بالحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

وضمت القائمة التي ستنتظم فى المعسكر من مصر الثلاثى محمد معروف وأمين عمر ومحمود ناجى حكام ساحة ، وأحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال مساعدين ، ومحمود عاشور وحسام عزب ضمن حكام تقنية الفيديو .

وينطلق المعسكر بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الحكام العرب والأفارقة من مختلف أنحاء القارة السمراء وعددهم 80حكما منهم 33 للساحة و 36 مساعدا و 11 حكما لتقنية الفيديو .