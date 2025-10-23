تعرف علي رسالة محمود الخطيب للجمعية العمومية للأهلي

وجّه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، رسالة مؤثرة إلى أعضاء الجمعية العمومية قبل انتخابات النادي المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري، دعاهم فيها إلى المشاركة الواسعة في هذا اليوم التاريخي الذي يجسد وحدة الأهلي وقوته.

وقال الخطيب في كلمته لأعضاء الجمعية العموميةأدعو كل عضو من أبناء الأهلي إلى الحضور والمشاركة في الانتخابات، فوجودكم ليس مجرد حق، بل مسؤولية وشرف تجاه نادينا العظيم. الأهلي يستمد قوته منكم، من انتمائكم وحرصكم على دعمه في كل المواقف».

وأضاف الانتخابات ليست إجراءً شكليًا أو محسومًا مسبقًا، بل هي فرصة للتعبير عن الانتماء الحقيقي. كل صوت له قيمة، وكل حضور يعزز مكانة الأهلي وهيبته أمام الجميع».

وأكد الخطيب أن الجمعية العمومية هي الركيزة الأساسية لكل مجلس إدارة، قائلاً قوة أي مجلس تأتي من دعم الجمعية العمومية وثقتها، ومن المشاركة الفاعلة في صناعة القرار. الأهلي ملك لأبنائه، ومجلس الإدارة ليس سوى أداة لتنفيذ تطلعات أعضائه».

كما شدد رئيس الأهلي على روح العمل داخل النادي، مؤكدًا أن:الاختلاف في الرأي داخل المجلس أمر طبيعي، لكنه يظل دائمًا في إطار الاحترام والتقدير، ولا يخرج أبدًا عن حدود النادي، لأن الأهلي فوق الجميع ودائمًا أكبر من أي شخص».

واختتم الخطيب رسالته بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية قائلاً:أشكر كل من لبّى الدعوة وشارك في الجمعيات السابقة، وأتطلع إلى لقائكم يوم 31 أكتوبر في يوم جديد من أيام الأهلي الخالدة، يوم يجسد وحدة الكيان ويؤكد أن الأهلي سيبقى دائمًا قويًا بأبنائه ومبادئه»