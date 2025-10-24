أخبار أسوان| مستشار الرئيس يتفقد المدارس ويشارك بالمجلس التنفيذي.. وحملات لضبط أسعار السلع ومخالفات البناء

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 23/10/2025 أحداث متنوعة .

قام اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة ميدانية إلى مدرسة محمد وعبد الوهاب طاهر رزق للغات بمنطقة حى الصداقة الجديدة، والتى تعتبر من المدارس المتميزة فى المحافظة لما تقدمه من بيئة تعليمية متطورة تجمع بين الحداثة والإنضباط .

يبلغ عدد الطلاب داخل مدرسة الصداقة للغات 500 طالب وطالبة موزعين على 25 فصل دراسى تشمل جميع المراحل التعليمية بدءاً من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية العامة ، كما تفقدا الفصول الدراسية والمعامل العلمية وغرف الأنشطة والمكتبة ، واطمأنا على جاهزية المدرسة من حيث الأثاث المدرسى ووسائل التعليم الذكية الحديثة.

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يشيدان بتجهيزات مدرسة الصداقة للغات

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلى دون زيادة بحد أدنى لمدة عام كامل على الأقل ، وفى حالة حدوث زيادة مستقبلية ستكون محدودة طبقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ووفقاً للأسعار العالمية للبترول .

محافظ أسوان يُشدّد على تكثيف الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق

جهود متنوعة

شارك اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية فى إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وخلال الإجتماع أشاد اللواء خالد فودة بروح الفريق والعمل المؤسسى الذى يقوده الدكتور إسماعيل كمال وبالجهود المبذولة بمختلف القطاعات للنهوض بالمحافظة ، معرباً عن تقديره لما تشهده أسوان من جهود تطوير جادة تعد إنعكاساً مباشراً لرؤية وقيادة تنفيذية واعية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص.

مستشار رئيس الجمهورية يشارك فى إجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتى ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية، نظراً لدوره الحيوى فى حماية حقوق المواطنين وتنظيم النمو العمرانى والتصدى للعشوائية فى البناء .



محافظ أسوان يوجه بتحقيق تقدم ملموس بملف التصالح فى مخالفات البناء