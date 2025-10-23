محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويستعرض الإنجازات

ترأس الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، وذلك بحضور ومشاركة الدكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، وعمرو لاشين نائب محافظ أسوان ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.



وأشاد الدكتور خالد فودة بروح الفريق والعمل المؤسسي الذي يقوده الدكتور إسماعيل كمال ، وبالجهود المبذولة بمختلف القطاعات للنهوض بالمحافظة ، معرباً عن تقديره لما تشهده أسوان من جهود تطوير جادة تعد إنعكاساً مباشراً لرؤية وقيادة تنفيذية واعية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص.



وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى حرص القيادة السياسية المستمر على دعم مختلف المحافظات ، وخاصة محافظات الصعيد ، وعلى رأسها أسوان ، من خلال توفير الإمكانيات والموارد اللازمة لتلبية الإحتياجات والمطالب.



ولفت إلى أهمية إستمرار المتابعة الميدانية، وتفعيل مشاركة المواطنين فى وضع أولويات التنمية تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماماً بالغاً بتحقيق العدالة التنموية فى كل ربوع الوطن ، مع ضرورة الإستفادة القصوى من الموارد المحلية ، وتفعيل آليات الإدارة الرشيدة ، والإهتمام ببناء الإنسان المصري بإعتباره محور التنمية والتطوير التي تستهدفها آليات وإستراتيجيات العمل داخل الجمهورية الجديدة.



ومن جانبه ، أعرب الدكتور إسماعيل كمال عن بالغ ترحيبه بمستشار رئيس الجمهورية والوفد المرافق له ، مؤكداً على أن هذا الحضور يمثل دعمًا معنوياً ومهنياً كبيراً لمسيرة العمل التنفيذي داخل المحافظة ، ويعكس إهتمام القيادة السياسية بدفع عجلة التنمية المحلية وتعزيز العمل المشترك بين الجهات التنفيذية ومؤسسات الدولة المركزية، وخاصة أن أسوان التي تشهد حالياً إنطلاقة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات قومية ومحلية شاملة في مجالات البنية التحتية، والصحة ، والإسثمار، والتعليم ، والتنمية الإقتصادية ، وغيرها من القطاعات التي تساهم بثمارها الإيجابية في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وكشف الدكتور إسماعيل كمال أن ما تم ويتم تحقيقه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع بفضل رؤية الدولة ودعمها المتواصل بمتابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، وبجهود مخلصة من المسئولين بالجهاز التنفيذي في المحافظة ، وبالتنسيق والتعاون المستمر مع مختلف الوزرات والجهات المعنية ، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة طموحة تستهدف تحويل أسوان إلى مركز إقتصادي وخدمي وسياحي رائد في جنوب مصر.

وفى سياق متصل ، شهد الإجتماع فتح حوار مفتوح لنقل وتبادل المعارف وإتاحة الفرصة للإستفادة من الخبرات والتجارب العلمية والعملية التي يتمتع بها مستشار رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى التعرف على أهم النصائح والإرشادات وأفضل الطرق والأساليب التي يمكن التعامل بها في مواجهة الأزمات والتحديات المجتمعية الحالية ، علاوة على إستعراض تقرير موجز عن مستويات الأداء والجهود التنفيذية المبذولة خلال العام الماضي في مختلف القطاعات ، ومنها المرافق العامة والبنية التحتية والسياحة والبيئة والصحة والتعليم والإستثمار والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والعمل الأهلي والتحول الرقمي ، بالإضافة الى ملفات الخطة الإستثمارية والتقنين والتصالح والمتغيرات المكانية والحفاظ على أراضى الدولة والتخطيط والتنمية العمرانية وبرامج الحماية الإجتماعية وخدمة المواطنين ، ومبادرات التطوير والتجميل وتمكين الشباب وذوي الهمم ، وغيرها من الموضوعات والملفات الحيوية.

وفي ختام اللقاء ، قدم الدكتور إسماعيل كمال درع المحافظة الى مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ، وذلك تقديراً لجهوده وخبراته في مجال العمل التنفيذي والإدارة المحلية.