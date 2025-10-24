قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجوم أوكراني يعطل رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
مفتي الجمهورية: إحياء التراث بمنهج وسطي يجمع بين الأصالة والتجديد السبيل لصيانة هوية الأمة
يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم
بيان الفصائل الفلسطينية عن اجتماع القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من خطة ترامب
مبعوث بوتن الخاص يصل إلى الولايات المتحدة
بدلاء الزمالك أمام ديكيداها في بطولة كأس الكونفدرالية
جيش الاحتلال يزعم مقتل حسن كركي القيادي في حزب الله
مصطفى مدبولي لوكالة أنباء الشرق الأوسط: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-10-2025.. تفاصيل
حازم سمير لـ "صدي البلد": هذه هى شخصيتي في مسلسل ولد بنت شايب | فيديو
وزير الخارجية الأمريكي: الأونروا لن تتمكن من لعب دور في قطاع غزة
أخبار البلد

قطاع التعليم بجامعة عين شمس يطلق سلسلة ندوات توعوية بمخاطر الإدمان

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

انطلقت بكلية الطب بجامعة عين شمس أولى فعاليات سلسلة الندوات التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب بالجامعة ممثلًا في إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بمخاطر الإدمان وذلك تحت رعاية الدكتورمحمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة ، واستضافة كريمة من الدكتورعلي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتورة رانيا صلاح وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

جاءت الندوة تحت عنوان "الأبعاد الاجتماعية والطبية للمواد المخدرة"، وحاضر خلالها الدكتورة رشا محمد رشاد، الباحثة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومنسقة البرامج الوقائية بجامعة عين شمس،  والدكتور محمد مصطفى محمد خبير السموم بمصلحة الطب الشرعي.

تناولت الندوة مخاطر ظاهرة الإدمان على الفرد والمجتمع، وأبرزت دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في التصدي لهذه الظاهرة، بما في ذلك خدمات العلاج والتأهيل الاجتماعي التي يقدمها الصندوق عبر الخط الساخن (16023). كما تضمنت الندوة استعراضًا لطرق الاكتشاف المبكر وسبل الوقاية.

ولاقت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب وأبدوا اهتمامًا برز من خلال الأسئلة التي تم طرحها، وقد أعلن صندوق مكافحة الإدمان عن برنامج للتطوع يتيح للطلاب فرصة الانضمام إلى دورات تدريبية مكثفة للحصول على شهادات تمكنهم من المشاركة في برنامج التوعية المستمرة داخل الكلية.

الجدير بالذكر أن فعاليات الندوات التوعوية عن "الإدمان....المخاطر والأضرار" من المقرر إقامتها بجميع كليات الجامعة خلال العام الجامعي.
علما بأن فعاليات سلسلة الندوات من تنظيم قطاع التعليم والطلاب تتم بتنسيق وإشراف إداري من إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

