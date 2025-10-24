قطاع التعليم بجامعة عين شمس يطلق سلسلة ندوات توعوية بمخاطر الإدمان

انطلقت بكلية الطب بجامعة عين شمس أولى فعاليات سلسلة الندوات التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب بالجامعة ممثلًا في إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بمخاطر الإدمان وذلك تحت رعاية الدكتورمحمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة ، واستضافة كريمة من الدكتورعلي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتورة رانيا صلاح وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

جاءت الندوة تحت عنوان "الأبعاد الاجتماعية والطبية للمواد المخدرة"، وحاضر خلالها الدكتورة رشا محمد رشاد، الباحثة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومنسقة البرامج الوقائية بجامعة عين شمس، والدكتور محمد مصطفى محمد خبير السموم بمصلحة الطب الشرعي.

تناولت الندوة مخاطر ظاهرة الإدمان على الفرد والمجتمع، وأبرزت دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في التصدي لهذه الظاهرة، بما في ذلك خدمات العلاج والتأهيل الاجتماعي التي يقدمها الصندوق عبر الخط الساخن (16023). كما تضمنت الندوة استعراضًا لطرق الاكتشاف المبكر وسبل الوقاية.

ولاقت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب وأبدوا اهتمامًا برز من خلال الأسئلة التي تم طرحها، وقد أعلن صندوق مكافحة الإدمان عن برنامج للتطوع يتيح للطلاب فرصة الانضمام إلى دورات تدريبية مكثفة للحصول على شهادات تمكنهم من المشاركة في برنامج التوعية المستمرة داخل الكلية.

الجدير بالذكر أن فعاليات الندوات التوعوية عن "الإدمان....المخاطر والأضرار" من المقرر إقامتها بجميع كليات الجامعة خلال العام الجامعي.

علما بأن فعاليات سلسلة الندوات من تنظيم قطاع التعليم والطلاب تتم بتنسيق وإشراف إداري من إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.