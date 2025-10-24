حازم إمام : محمد السيد يماطل في التجديد للزمالك

كشف حازم إمام، نجم الزمالك السابق، عن موقف محمد السيد لاعب الفريق من تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب لا يرغب في التجديد مع القلعة البيضاء.

وقال حازم إمام فى تصريحاته لـ"on sport" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد : "أعتقد أن محمد السيد عايز يمشي ومش هيجدد، وكنت موجود قبل كأس العالم وقابلت محمد السيد واتكلمت معاه أكثر من مرة، وكل مرة يقولي حاضر لكن مفيش جديد".

وأضاف: "لكن عشان أكون منصف، محمد السيد جاله فترة معايشة وقلنا له جدد واطلع المعايشة، وأنا شايف إنه بالشكل ده مش هيجدد، وبصراحة قالي الأهلي متفاوضش معايا".

يذكر أن محمد السيد يعد من العناصر الشابة البارزة في صفوف الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وسط ترقب من جماهير النادي لحسم موقفه النهائي سواء بالتجديد أو الرحيل، خاصة وأن تعاقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى.