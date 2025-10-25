إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بنها – شبرا الحر بمنطقة قها في محافظة القليوبية، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج اللازم.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج اللازم.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحادث نتج عن انقلاب الميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق.

وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.