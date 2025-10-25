التصريح بدفن طفل سقط عليه جدار في الوادى الجديد

قررت جهات التحقيق في الوادى الجديد صباح اليوم، التصريح بدفن جثمان طفل سقط عليه جدار بأحد أحياء الخارجة.

تفاصيل الحادث



وكان قد لقي طفل مصرعه إثر سقوط جدار عليه بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.



تبين وفاة عبد الله محمد أبو الحسن، 6 أعوام، إثر سقوط جدار عليه بحي الزهور بمدينة الخارجة، وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.



تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بخروج الجثة من المشرحة وتسليمها لأسرته والتصريح بدفنه.