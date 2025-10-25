قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم القانون في تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات بغرض التأثير على الناخبين
بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية
أسعار الذهب الآن في مصر
بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل
نتنياهو يتحدث مجددا عن يحيى السنوار ..ويعلن: كان سيتحول لـ صلاح الدين
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد الطرق والمرافق بمنطقة الأمل بمدينة العبور الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان
آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الطرق والمرافق بمنطقة الأمل (سابقاً) المضافة لمدينة العبور الجديدة، والجاري توفيق أوضاع المواطنين بها، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ واستعدادات تسليم المجاورات المستهدفة إلى المواطنين، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز العبور الجديدة.

وخلال الجولة، استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي من المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، تناول خلاله الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والبنية الأساسية بالمجاورات المختلفة بالمنطقة.

وأوضح أن المجاورة (3) بالحي (29): تضم قطع أراضٍ بمساحات متنوعة، ويجري حالياً تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والري وأعمال الفرمة، تمهيداً لاستكمال التسليم وفق الجدول الزمني المحدد.

وأضاف أن المجاورتين 4 و5 بالحي (29): تتراوح مساحات الأراضي بهما ما بين 350 و450 م²، وتشهد حالياً استكمال أعمال المرافق المتكاملة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة وسرعة الإنجاز، والمجاورة (4) بالحي (32): تضم أراضي بمساحات 209 م²، ويجري بها تنفيذ شبكات المياه والصرف والري وأعمال الطرق، تمهيداً للتسليم التدريجي فور الانتهاء من أعمال الرفيق، والمجاورتان (2) و(3) بالحي (32) والمجاورة (2) بالحي 29: تضم أراضي بمساحات 209 و276 م² و500 م٢.

وأشار إلى أنه تم بالفعل تسليم قطع الأراضي للعملاء عقب استكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية بها، موضحًا أنه جار استكمال إجراءات الطرح لعدد (9) مجاورات أخري بمنطقة الأمل. 

وأكد وزير الإسكان خلال الجولة أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المضافة وتقنين أوضاعها، بما يسهم في توسيع الرقعة العمرانية وزيادة المعروض من الأراضي المرفقة.

وزير الإسكان المواطنين المجتمعات العمرانية الصرف الصحي العبور الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

أبو ريدة يستقبل وزير الرياضة ويبحثان دعم خطط وبرامج تطوير كرة القدم

الدماطي

الدماطي المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي يكشف عن خطة القائمة للفترة المقبلة

إسلام صادق

إسلام صادق يعنف مسؤولي كرة القدم واليد..السبب

بالصور

طعام شائع يدمر عقلك تدريجياً.. تحذير من الإفراط في تناول الخبز الأبيض

كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟

سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت 2006 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006

فستان لامع.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

لندن تستعد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة قريبا

سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد