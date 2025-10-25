وزير الإسكان يتفقد الطرق والمرافق بمنطقة الأمل بمدينة العبور الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الطرق والمرافق بمنطقة الأمل (سابقاً) المضافة لمدينة العبور الجديدة، والجاري توفيق أوضاع المواطنين بها، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ واستعدادات تسليم المجاورات المستهدفة إلى المواطنين، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز العبور الجديدة.

وخلال الجولة، استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي من المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، تناول خلاله الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والبنية الأساسية بالمجاورات المختلفة بالمنطقة.

وأوضح أن المجاورة (3) بالحي (29): تضم قطع أراضٍ بمساحات متنوعة، ويجري حالياً تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والري وأعمال الفرمة، تمهيداً لاستكمال التسليم وفق الجدول الزمني المحدد.

وأضاف أن المجاورتين 4 و5 بالحي (29): تتراوح مساحات الأراضي بهما ما بين 350 و450 م²، وتشهد حالياً استكمال أعمال المرافق المتكاملة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة وسرعة الإنجاز، والمجاورة (4) بالحي (32): تضم أراضي بمساحات 209 م²، ويجري بها تنفيذ شبكات المياه والصرف والري وأعمال الطرق، تمهيداً للتسليم التدريجي فور الانتهاء من أعمال الرفيق، والمجاورتان (2) و(3) بالحي (32) والمجاورة (2) بالحي 29: تضم أراضي بمساحات 209 و276 م² و500 م٢.

وأشار إلى أنه تم بالفعل تسليم قطع الأراضي للعملاء عقب استكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية بها، موضحًا أنه جار استكمال إجراءات الطرح لعدد (9) مجاورات أخري بمنطقة الأمل.

وأكد وزير الإسكان خلال الجولة أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المضافة وتقنين أوضاعها، بما يسهم في توسيع الرقعة العمرانية وزيادة المعروض من الأراضي المرفقة.