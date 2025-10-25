بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبــ..ــض على المتــ..ــهم بتعــ..ــذيب زوجته حتى المــ..ــوت داخل شقته بمنطقة السيوف شماعة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وجار عرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثــ..ــمان سيدة داخل مسكنها.

وبانتقال المباحث إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية العثور على جثــ..ــمان السيدة “س.م.م” تبلغ من العمر 42 عامًا، ترتدي كامل ملابسها، داخل غرفة نومها أعلى السرير، فيما اتهم شقيقها زوجها المدعو “أ.م.ع” (46 عامًا – عاطل) بالتسبب في مقتــ..ــلها.

جروح وحروق بجسد الضحية.. والخلافات الزوجية السبب

وأظهرت معاينة الطب الشرعي المبدئية وجود إصـــ.ــابات وجــ.ــروح متفرقة، وآثار تعــ..ــذيب بآلة حادة، وحــ..ــروق بجسدها، وأكد الجيران أن الزوج كان دائم الاعتــ..ــداء على زوجته ووجود مشكــ..ــلات مستمرة بينهما.

الزوج يهرف بفعلته والزوجة جثة هامدة

وخلال التحقيقات، كشف شقيق الضــ..ــحية عن وجود خلافات زوجية متكررة، وأن الزوج كان يعتدي عليها بالضــ ــرب بشكل مستمر، موضحا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم بعد صلاة الجمعة يخبره بتعرض شقيقته لحالة مرضــ ــية شديدة، وعند حضوره فوجئ بها جثة هامدة تحمل آثار تعــ. .ــذيب وإصــ..ــابات متعددة، بينما فرّ الزوج من المكان قبل وصوله.

النيابة تباشر التحقيقات وتتخذ عدد من الإجراءات

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل، وقررت جهات التحقيق تشريح الجثــ..ــمان لبيان سبب الوفــ..ــاة بدقة، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الجريــ..ــمة وظروفها، وحبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.