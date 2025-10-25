قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية

صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبــ..ــض على المتــ..ــهم بتعــ..ــذيب زوجته حتى المــ..ــوت داخل شقته بمنطقة السيوف شماعة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وجار عرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثــ..ــمان سيدة داخل مسكنها.

وبانتقال المباحث إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية العثور على جثــ..ــمان السيدة “س.م.م” تبلغ من العمر 42 عامًا، ترتدي كامل ملابسها، داخل غرفة نومها أعلى السرير، فيما اتهم شقيقها زوجها المدعو “أ.م.ع” (46 عامًا – عاطل) بالتسبب في مقتــ..ــلها.

جروح وحروق بجسد الضحية.. والخلافات الزوجية السبب

وأظهرت معاينة الطب الشرعي المبدئية وجود إصـــ.ــابات وجــ.ــروح متفرقة، وآثار تعــ..ــذيب بآلة حادة، وحــ..ــروق بجسدها، وأكد الجيران أن الزوج كان دائم الاعتــ..ــداء على زوجته ووجود مشكــ..ــلات مستمرة بينهما.

الزوج يهرف بفعلته والزوجة جثة هامدة

وخلال التحقيقات، كشف شقيق الضــ..ــحية عن وجود خلافات زوجية متكررة، وأن الزوج كان يعتدي عليها بالضــ ــرب بشكل مستمر، موضحا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم بعد صلاة الجمعة يخبره بتعرض شقيقته لحالة مرضــ ــية شديدة، وعند حضوره فوجئ بها جثة هامدة تحمل آثار تعــ. .ــذيب وإصــ..ــابات متعددة، بينما فرّ الزوج من المكان قبل وصوله.

النيابة تباشر التحقيقات وتتخذ عدد من الإجراءات

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل، وقررت جهات التحقيق تشريح الجثــ..ــمان لبيان سبب الوفــ..ــاة بدقة، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الجريــ..ــمة وظروفها، وحبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الاسكندرية قتل زوجته تعذيب السيوف الرمل ثان

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
هيونداي أكسنت موديل 2006
كارمن سليمان
سيارات أجرة ذاتية القيادة
