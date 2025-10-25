قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشرطة الإيطالية تفرق مظاهرة مؤيدة لفلسطين في روما بالقوة
حكم القانون في تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات بغرض التأثير على الناخبين
بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية
أسعار الذهب الآن في مصر
بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل
نتنياهو يتحدث مجددا عن يحيى السنوار ..ويعلن: كان سيتحول لـ صلاح الدين
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تأجيل قضية فتى الدارك ويب لـ 22 نوفمبر لفض الأحراز| صور

المستشار سامح عبد الحكم
المستشار سامح عبد الحكم
أحمد مهدي

قررت محكمة جنايات الإتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل أولى جلسات محاكمة فتى الدارك ويب لـ 22 نوفمبر المقبل لف الأحراز مع ضم القضايا الأخرى المتهم فيهم.

وقررت المحكمة ضم الجنايتين رقم ٢٠٧٩٤ لسنة ٢٠٢٤ ، ورقم ٢٠٨٠١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أول شبرا الخيمة للجناية رقم ٢٠٧٩٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أول شبرا الخيمة وذلك للإرتباط فيما بينهم ولوحدة المشروع الإجرامي وقيام المصاحبة الزمنية تحت تأثير صورة إجرامية واحدة ليتم نظرهم معاً.

كشفت التحقيقات أن المتهم طفل الدارك ويب، الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، استغل مواقع التواصل الاجتماعي، وأنشأ حسابات وهمية تحت أسماء مثل «علي خالد» و«كاسبر» و«محمد علي»، لاستقطاب ضحاياه من الأطفال والمراهقين بزعم حاجتهم لمتبرعين طبيين مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت النيابة أن المتهم تواصل مع شركاء مجهولين عبر تطبيقات «فيديو كول» لتنفيذ جرائم هتك العرض والتصوير الإباحي والإتجار بالبشر، مستغلاً ضعف الضحايا وقلة حيلتهم، كما استخدم مواد منومة وسرنجات طبية في تنفيذ جرائمه التي اقترنت بمحاولات قتل فاشلة لعدد من المجني عليهم.

شملت التحقيقات ثلاث جنايات رئيسية أرقام 20793 و20794 و20801 جنايات أول شبرا الخيمة لسنة 2024، تضم إلى جانب المتهم الرئيسي أربعة متهمين آخرين وهم: إسماعيل أحمد إسماعيل، ومينا نادي فوزي، وسيد صالح سيد، وسيد عبد الراضي محمد.

وتبين أن المجموعة كوّنت شبكة منظمة استدرجت الأطفال وأجرت لهم ما يشبه “فحوصات طبية وهمية”، قبل أن تقوم بتجريدهم من ملابسهم، وتصويرهم، وإعطائهم أقراصاً منومة، وحقنهم بمواد مخدرة في محاولات متكررة لإنهاء حياتهم.

محكمة جنايات الإتجار بالبشر محاكم وادي النطرون المستشار سامح عبد الحكم

