تفاصيل قرار المحكمة بشأن التيك توكر لوليتا في نشر فيديوهات خادشة للحياء

قررت المحكمة الاقتصادية، معاقبة التيك توكر لوليتا في اتهامها اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 6 أشهر مع الإيقاف.

وقال محامي التيك توكر لوليتا، أن المحكمة قررت براءتها من تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وقررت جهات التحقيق، حجز التيك توكر لوليتا والتحفظ عليها في محكمة القاهرة الجديدة، بسبب حكم قضائي صادر بحقها، وذلك بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها في اتهامها بنشر فيديوهات مُخلة بالآداب العامة.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.

وردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.